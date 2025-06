Le dieron domiciliaria al hombre acusado de golpear a un expolicía en un bar: tiene leucemia

El hombre sospechado de provocar lesiones a un expolicía en el interior de un bar de Zapala logró la prisión domiciliaria con permiso laboral por 30 días. La jueza de garantías Leticia Lorenzo resolvió atenuar la medida cautelar porque tuvo en cuenta que el imputado está bajo tratamiento por leucemia y no tiene antecedentes.

El pedido de la defensa a cargo del estudio H. Velasco Catena se basó en la idea de que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Consultado por LMNeuquén, el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, expresó: "registramos que es un paciente oncológico que no tiene antecedentes y que sostiene una criatura de 19 años y no hay que anticiparse porque es una calificación provisoria".