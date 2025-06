Barrio Cumelén: que arrojó la autopsia de la mujer que encontraron muerta en la vereda

Fany, de quien no se conoció su edad, yacía en la intersección de las calles Hilario Cuadros y Facundo Quiroga del barrio neuquino. Según indicó a LMNeuquén el comisario a cargo de la Comisaría Tercera, Rubén Rodríguez , la mujer era conocida en la zona y deambulaba desde hace tiempo por distintos sectores. Su identidad fue un misterio, ya que no tenía documentación entre sus pertenencias, aunque luego los efectivos pudieron reconocerla.

Ahora se conocieron los resultados que arrojó la autopsia. Según indicó el informe preliminar que recibió la fiscal del caso, Lucrecia Sola, a la que pudo acceder LMNeuquén , la mujer murió por asfixia por obstrucción de las vías respiratorias con alimentos. Además, el Ministerio Público Fiscal indicó que no se hallaron signos de violencia.

Este caso volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes viven en la intemperie, especialmente durante el invierno, cuando las temperaturas bajan drásticamente y las noches se vuelven insoportables para quienes no tienen techo.

El drama de los sin techo

En ese marco, el comisario inspector Rodríguez reveló que el drama de las personas que viven en la intemperie ocupa también a la fuerza de seguridad. Tanto es así que en la Comisaría Tercera tienen una oficina que aborda las relaciones institucionales, y en ese marco, comentó que se hizo un relevamiento para conocer cuántas personas están en situación de calle y se pudo establecer que son siete.

No obstante, el número no permanece estático y fluctúa de acuerdo al movimiento y los desplazamientos que tienen por distintos sectores de la ciudad. "Reciben asistencia social, de iglesias y organizaciones no gubernamentales", contó.

En el sector del Parque Central, detrás del Museo Paraje Confluencia, hay al menos unos 15 hombres, mujeres y niños que se las arreglan como pueden para vivir.

La muerte de Fany Lucero sacudió al barrio Cumelén y dejó al descubierto, una vez más, las carencias que enfrentan los sectores más desprotegidos. Sin abrigo, sin techo y sin respaldo firme del Estado, muchos sobreviven a duras penas en la calle, hasta que el frío y el olvido terminan por imponerse.

Otros sectores de la ciudad que reflejan la extrema vulnerabilidad de las personas que no tienen casa propia y viven en la calle son la terminal de ómnibus y las paradas del Tren del Valle. También hay un grupo numeroso que deambula por el Parque Central. Utilizan los árboles para colgar sus prendas de vestir, a falta de un ropero o una cómoda donde guardar sus pertenencias. Y duermen cuando el sol aplaca un poco el frío. Tal vez sobre un colchón, en el mejor de los casos. Dentro de una caja improvisada o bajo el reparo de algún banco.