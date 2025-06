Manejaba en contramano, chocó a un repartidor de Pedidos Ya y quiso escapar: "No podía ni hablar"

moto choque oeste neuquino.jpeg

"No le hicieron alcoholemia"

La víctima fue identificada como Cristian Ojeda, vecino de Villa Ceferino. El hermano de Cristian indicó que el personal de Tránsito de la municipalidad de Neuquén y efectivos policiales no le realizaron al conductor el test de alcoholemia ni tampoco secuestraron su camioneta. Aun así, la moto del repartidor sí fue secuestrada.

Cristian tiene tensores en su pierna debido a haber sufrido la fractura de fémur y una fractura expuesta de tibia y peroné.

pierna choque oeste neuquino.jpeg

Al conductor de la camioneta, "no le hicieron alcoholemia porque no tenían el alcoholímetro para hacerlo", comentó Franco. Hasta las 23 horas que Franco se quedó en el lugar del accidente, no se realizó el debido procedimiento.

"Me dieron a entender que era mejor que no le hagan alcoholemia por el seguro. 'Te recomiendo que no le hagan', le indicó una de las inspectoras de tránsito que arribó al lugar. Hasta el momento, desde Policía de Neuquén no brindaron detalles respecto al accidente.

camioneta choque oeste neuquino.jpeg

La ambulancia llegó a la intersección de Necochea y Novella rápidamente. En primer lugar, el conductor de la moto fue trasladado al Hospital Heller para las primeras curaciones y luego fue trasladado por su gravedad al Hospital Castro Rendón, donde se encuentra internado y tendrá que operarse debido a sus múltiples fracturas.