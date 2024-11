"Una pesadilla", así fue la noche de terror en el balneario de Gatica que terminó con un dominicano muerto

Balneario sandra canale donde murió un joven dominicano

La versión de la familia

Tras la muerte del joven dominicano que participó de una pelea en el balneario Sandra Canale, la familia argentina pidió a LMNeuquén contar su versión de los hechos: "Ellos cuentan todo al revés, esto fue una pesadilla", aseguró M. en diálogo con LMNeuquén y agregó: "No la quiero vivir nunca más en mi vida, no se la deseo a nadie, nosotros todos los años hacemos el cumpleaños de mi hijo en el balneario Gatica porque nos gusta el río y suele hacer calor".

Según explicó, la noche del martes se encontraban festejando el cumpleaños 31 de su hijo mayor, quien se encargaba de hacer el asado para unos 9 adultos y cinco niños, porque aunque "siempre lo festeja con amigos y la familia, esta vez hizo algo más chiquito porque al otro día todos trabajamos".

Pero la convivencia con otro grupo que usaba la parrilla de al lado se complicó. "Yo llegué a las 9 porque soy más grande, fui a cenar pero no podíamos escuchar ni al que teníamos al lado, ellos eran los dueños del río", dijo M. y recordó que pidieron varias veces que bajen el volumen, incluso también otras familias que, como ellos, estaban en aquel sector. "Ellos eran cuatro parejas que estaban bailando, algunos arriba de las mesas, decían 'este es un país libre'", señaló y agregó que su hijo le contó que cuando llegaron a la parrilla, ya estaban ahí.

Haciendo referencia a las primeras versiones que indicaron que la familia argentina comenzó con los golpes, M. expresó: "Íbamos con menores de edad, imaginate si íbamos a hacer lío, somos gente adulta, trabajadora", remarcó e indicó "como corresponde- porque ellos ya estaban prepotentes- busco a la Policía en el destacamento que está en la entrada del balneario, y encuentro a un empleado municipal y le pido que dé aviso".

muerte riña balneario sandra canale neuquen (1).jpeg Claudio Espinoza

La violencia desatada

Cuando volvió al asado, M. dijo que su pareja le contó que una joven le había contestado de manera agresiva, por lo que le sugirió que no discutan más: "En eso pasa mi hijo por al lado, y para ese momento habían planeado todo, arriba de su mesa no había nada, un hombre de remera blanca le da dos trompadas en la cara, y en ese momento salen dos personas de atrás de la parrilla con machetes grandes, como dagas".

El relato de M. describe una escena dantesca que la Fiscalía tendrá que corroborar: "salieron como a matarnos, los nenes nuestros gritaban como locos, yo gritaba que por favor la policía llegara al lugar, escondía los cuchillos para que no pasara nada grave, nos defendimos como pudimos porque los hombres y mujeres nos tiraban con botellas de whisky, fernet, nos tiraron nuestros juegos de mate, nosotros no lastimamos, y si lastimamos fue sin querer porque no somos asesinos, somos todos laburadores".

Consultada por la vestimenta que usaban los presuntos agresores, M. describió a un joven de remera roja, pantalón negro y zapatillas blancas que se distingue en el video que circula de manera anónima. "Recuerdo que a una de las chicas yo le pedía por favor que parara a sus hombres porque yo veía que él venía con los machetes y a mi hijo que estaba haciendo el asado uno de ellos le quiso dar la cabeza contra la parrilla de cemento, pero se alcanzó a correr, a mi otro hijo de 26 lo patearon entre cinco o seis".

M. sostuvo la hipótesis del ataque planificado porque dijo que recuerda que "había uno de los dominicanos que se dedicaba a hablar por teléfono y al rato cayó un batallón de gente de ellos, y autos de distintas clases". Según recordó, ella llamó dos veces al 101, pero solo la atendieron la segunda vez cuando la violencia física ya se había desatado: "Alcancé a pedir que manden a la policía porque nos querían matar y se cortó".

"Fue una masacre que hicieron con suerte porque ellos bajaron a matarnos", afirmó M. y agregó: "fue un intento de homicidio" hasta que llegó la policía que se quedó en la rotonda de la entrada al balneario Sandra Canale. "Ellos estaban con los machetes y las chicas gritaron la policía y cargaron todo en una Fiat blanco porque seguramente tenían más armas, entonces cruzo por entremedio de todos ellos a buscar a la policía y le digo por favor que pare esto. Nosotros estábamos compartiendo bien, viene una de ellas y dice 'ellos empezaron'. Nosotros agarramos la carne cruda y nos fuimos para evitar más problemas".

muerte riña balneario sandra canale neuquen (4).jpeg Claudio Espinoza

En cuanto al accionar de la Policía, por un lado, la víctima agradeció que acudieran y estuvieran allí hasta que juntaban sus cosas para irse, pero deslizó que podrían haber actuado antes: "Le rogué por los niños, vino uno con el arma, pero llegaron tarde porque si le hubieran dicho de la música esto no hubiera pasado".

La señora aseguró que todos los que participaron del asado en el balneario declararon y confían en que la Fiscalía corroborará su testimonio: "gracias a dios hay cámaras para que vean los autos que entraban". Ante la posibilidad de que sean acusados de homicidio por la muerte de Lugo Adonis Contreras indicó: "Dijeron barbaridades, yo no sé cuál es el chico que se descompensó" y agregó que se enteraron al otro día por la radio, aunque "cuando nos íbamos del balneario escuché que una chica pedía una ambulancia".

"Yo quiero resguardar mi identidad por miedo a ellos porque no sé a qué se dedica esta gente, es raro que nos hayan revoleado con un whisky que vale 350 mil pesos, y yo me muero si mi hijo llega a matar a alguien, no podemos vivir así, somos una familia humilde".

Al llegar a su casa la mujer mencionó que fueron a la comisaría donde realizó la denuncia, pero omitió cuál "para que no sepan en qué barrio vivo", y luego declaró en la fiscalía donde: "dejé en claro que si a nosotros nos pasa algo es esta gente". A su vez, agregó: "no me voy a prender a contestarle a ninguna persona, la verdad va a salir a la luz, yo quiero vivir tranquila en mi país y en mi provincia, me pongo en el lugar de ellos y es una pena que haya fallecido alguien".

En este sentido, dijo "esto no se trata de racismo, acá en Neuquén estamos lleno de gente extranjera, pero nunca vi gente que se portara de esta manera" y mencionó que esa noche dos parientes tuvieron que ir a una clínica: "Mi nuera estaba con contracciones y uno de mis hijos tiene marcas de los machetazos en la espalda, en la cabeza".

Por último manifestó: "Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no tenemos abogados, si sos inocente te va a defender el fiscal, somos inocentes, no provocamos esto, solo fuimos a comer un asado en familia".