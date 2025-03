Tiene ocho años y entró en los Guinness tras cumplir uno de sus grandes sueños

“Tenía su propia entrada privada, nadie más lo sabía, y cuando entrabas la habitación era de un hermoso azul claro de luna, y había cientos y cientos de estrellas que brillaban en la oscuridad por todas partes, y constelaciones y planetas, y él tenía su propia pequeña nave espacial”, agregó Jessica.

nene guinness 2.jpg Jack y su familia tuvieron que prepararse bastante para afrontar esta experiencia que le permitió entrar en los Guinness.

Por último, expresó: “Él y yo nos metíamos en esa nave espacial, nos acurrucábamos y yo le leía historias sobre el espacio. Me gustaría pensar que eso fomentó su amor por el espacio”.

Cómo tomó la decisión de volar con gravedad cero

Su padre, Jason Pressman, también fue importante para que Jack se mostrara cada vez más interesado en cuestiones espaciales.

“Una vez me preguntó si me arrepentía de algo y le dije que lamentaba no haber podido volar nunca en el Concorde”, reveló el hombre.

Luego, contó cómo llegaron a tomar la determinación de subirse al avión que habitualmente utilizan, entre otros, los astronautas para realizar prácticas. “Había oído hablar de Zero G por mí y me miró y me dijo: 'Baba, si no llego a volar en ese avión Zero G, creo que me voy a arrepentir para siempre'”, recordó.

Luego, contó cuál fue su respuesta: “Le dije 'Bueno, solo tienes siete años, así que es un poco raro, pero lo respeto'. Así que lo reservamos y fuimos en cuanto cumplió ocho años”.

nene guinness 3.jpg El niño experimentó la gravedad cero unas 18 veces, cada una con una duración de unos 30 segundos.

Jack y su familia tuvieron que prepararse bastante para afrontar esta experiencia que le permitió entrar en los Guinness. Primero, debieron realizar un exigente entrenamiento. Sin embargo, el esfuerzo tuvo su premio.

“Fue realmente emocionante, pero cuando te impulsas por primera vez contra una pared vuelas súper rápido y luego necesitas aprender mucho mientras estás en gravedad cero”, expresó James, quien contó que lo que más temor le dio mientras flotaba como si estuviera en el espacio era “golpear a alguien sin querer”.

El sueño cumplido de Jack

El niño experimentó la gravedad cero unas 18 veces, cada una con una duración de unos 30 segundos. Poco a poco fue tomando confianza, hasta que se sintió cómodo para realizar algunas pruebas.

“Intenté atrapar agua con la boca, hice una voltereta hacia atrás, un giro de 360°…”, manifestó Jack, quien aspira a ser astronauta y cuyo próximo objetivo es convertirse en la persona más joven en ir al espacio.

Esa posibilidad sería “realmente una locura”, admitió el niño. “He estado mirando este libro con mis amigos y siempre he pensado: '¿Qué podría hacer para entrar?'. Y cuando supe que lo había logrado, ¡me emocioné!”, añadió.

Por último, en declaraciones al sitio web oficial de los Récord Guinness, Jack dejó un consejo para aquellos niños que, como él, tienen como objetivo romper marcas.

“Esfuérzate al máximo, si fallas en un récord puedes intentar con otro y no tengas miedo de intentar algo nuevo”, concluyó.