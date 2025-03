El curioso caso de Witetop, la llama que nunca escupe, a la que todos quieren abrazar y que entró al Guinness

Witetop 2.jpg Para muchos niños, la conexión con la llama Whitetop representa un momento de tranquilidad dentro de su rutina médica y terapéutica.

La longevidad de Whitetop, cuyo nombre completo es Dove Oaks Whitetop, en honor a la granja Dove Oaks donde nació, ha sido atribuida a su cuidado veterinario, su alimentación equilibrada y el ejercicio que realiza en el centro.

Además de adoptar un rol fundamental para el bienestar de los niños, Whitetop generó también un fuerte impacto fuera del establecimiento. Recientemente, Victory Junction lanzó una edición especial de camisetas con su imagen, destinando los fondos recaudados a las actividades del recinto.

La llama Whitetop y su papel en la terapia infantil

Victory Junction alberga a niños con diversas enfermedades, como cáncer, patologías cardíacas y discapacidades neurológicas y el contacto con animales es parte de las actividades diseñadas para mejorar su experiencia en el campamento.

En este contexto, Whitetop se destacó como una presencia calmante y un estímulo sensorial para los participantes. Es que su comportamiento facilita la interacción con los menores: se mantiene inmóvil mientras lo acarician, permitiendo que quienes sienten inseguridad o timidez puedan acercarse sin temor.

Para muchos niños, la conexión con Whitetop representa un momento de tranquilidad dentro de su rutina médica y terapéutica. Algunos, incluso, manifestaron que el contacto con el animal los ayudó a relajarse y a bajar sus niveles de ansiedad.

"Es la llama que amas. Es simplemente increíble", dijo Billie Jo Davis, directora del establo de Victory Junction, ubicado en Carolina del Norte.

Y agregó: “Es tan bueno con nuestros campistas que, en cuanto empiezan los días de campamento, se acuesta y no se levanta hasta el almuerzo. Se queda ahí tumbado y deja que los niños corran hacia él y le den cariño”.

“Lo toma como un trabajo, ¡es su trabajo!”, completó Davis, quien además afirmó: "No le teme a nada. Es tan bueno en su trabajo que siempre se le puede confiar a los campistas de todas las capacidades. Simplemente está ahí para ellos".

El récord Guinnes de la llama Whitetop

El reconocimiento de Whitetop como el más longevo de su especie en cautiverio se dio tras superar la edad registrada de Dalai Llama, un ejemplar de Nuevo México que ostentaba el récord previo. El Guinness World Records confirmó su récord después de cumplir 27 años y 250 días.

En condiciones normales, estos animales tienen una esperanza de vida de aproximadamente 15 años, por lo que la edad alcanzada por este ejemplar es inusual.

Witetop.jpg La llama Witetop se convirtió en la más longeva de su especie en cautiverio tras cumplir 27 años y 250 días.

Los encargados del campamento han atribuido su longevidad a distintos factores, entre los cuales cuentan la atención médica especializada y la alimentación balanceada que recibe, así como también el ejercicio regular.

Además, contaron sus cuidadores, el entorno del campamento ha favorecido su bienestar general, proporcionándole un espacio amplio para moverse y socializar con otros animales.

Un dato no menos importante que reveló Davis es que Whitetop no escupe. “Normalmente, las llamas solo escupen cuando están asustadas, incómodas o muestran un comportamiento territorial. Y a él le encanta su trabajo tanto que no lo hace”, contó.