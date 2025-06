Ruta del dinero K: Fabián Rossi se entregó en Comodoro Py y quedó detenido

La semana pasada, la Corte Suprema ordenó su detención. Está condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su rol como ex apoderado de la financiera SGI.

Fabián Rossi , uno de los implicados en la causa de la " ruta del dinero K " , fue el primero que se presentó esta mañana en los Tribunales de Comodoro Py, tras un fallo de la Corte Suprema. El exmarido de Iliana Calabró está condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su rol como ex apoderado de la financiera SGI.

No se presentó en los tribunales Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, quien indicó que se encuentra internado desde el viernes pasado por una descompensación. Tampoco llegó a Comodoro Py Juan Alberto De Rasis, exempleado de Lombard Odier, el banco suizo por el que se hicieron las operaciones de lavado, que está de viaje.

El fallo que validó las condenas fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-, quienes habían sido convocados por sorteo a intervenir.

El rol que cumplió Rossi en la causa "ruta del dinero K"

El empresario Fabián Rossi fue identificado en un video grabado en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", donde se lo observa contando grandes sumas de dinero en efectivo junto a Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, y al contador Daniel Pérez Gadín.

Aunque Rossi admitió haber ayudado a contar dinero en ese lugar, negó conocer el origen de los fondos y minimizó su rol, alegando que solo cumplía funciones de relaciones públicas y marketing.

Todos los condenados recibieron penas de prisión por tener distintos grados de participación en la maniobra que permitió a Báez lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I.

Lo demás implicados en la causa junto a Rossi, son el ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-, Juan Alberto De Rasis; el ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández; el ex empleado de la financiera S.G.I; Carlos Molinari y Eduardo Castro.

El juzgado tendrá que analizar la situación de cada condenado, ya que varios de ellos presentaron certificados médicos para cumplir la condena bajo el esquema de prisión domiciliaria. Algunos tienen más de 70 años, lo que habilita a la Justicia a otorgarles el beneficio.

Aún así, es un proceso que lleva la realización de estudios médicos y determinar si en prisión sus patologías pueden ser atendidas. Hasta que eso ocurra quedará detenidos en una dependencia policial o del Servicio Penitenciario Federal.

La clave de la investigación de la causa

La investigación por la causa ruta del dinero K comienza a partir de una investigación que realizó el periodista Jorge Lanata en 2013 para su programa PPT (Periodismo Para Todos) por eltrece, en donde se aseguraba que el empresario Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.

El escándalo escaló a nivel judicial y, luego de una ardua investigación, la instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero, implicada principalmente la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de US$54.872.866,69.

Finalmente, la Corte Suprema confirmó la semana pasada las condenas por lavado de activos.