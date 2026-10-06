Una vaca muerta en Vaca Muerta: la foto que desató un debate viral

La formación geológica neuquina fue protagonista involuntaria sobre un debate sobre el uso de Inteligencia Artificial. La foto real que superó a la ficción.

"La IA te puede matar, pero de literalidad", fue la acusación que realizó un usuario de la red social X ante una foto publicada en Infobae para ilustrar una nota sobre las perspectivas de la economía argentina, con foco en el desarrollo acelerado de Vaca Muerta.

La imagen mostraba el cuerpo inerte de una vaca al costado de una ruta patagónica, con un cartel publicitario de la petrolera YPF, y fue el centro de una ola de burlas de usuarios que consideraron que respondía a un mal uso de la Inteligencia Artificial. Pero era una foto real.

La imagen fue elegida por el medio para ilustrar la nota "El palo de hockey de la economía argentina", publicada el 4 de octubre, pero duró apenas unas horas en línea. Tras las numerosas críticas que despertó su uso en redes sociales, los editores eligieron cambiar esa foto por otras, también de tono ilustrativo, como la fachada del Ministerio de Economía de la Nación o una calculadora junto a una planilla de estadísticas.

¿En qué se basaron las críticas? Los lectores del portal de noticias consideraron que la imagen era tan literal que seguramente implicaba el mal uso de la inteligencia artificial; es decir, un "prompt" o instrucción mal desarrollada que llevó a estos modelos de lenguaje a producir una imagen que representaba una vaca muerta en el sentido explícito y no la formación geológica que lleva ese nombre.

"Parecía que Infobae había usado IA para ilustrar una nota sobre Vaca Muerta y que el algoritmo se lo tomó literal", explicó otro de los usuarios, a lo que siguió una lista de humoradas, con supuestos resultados de inteligencia artificial para ilustrar otras regiones argentinas con nombres curiosos, como Venado Tuerto o Salsipuedes.

Hoy hubo un micro escándalo en el mundillo periodístico porque parecía que Infobae había usado IA para ilustrar una nota sobre Vaca Muerta y que el algoritmo se lo tomó literal.Resulta que no era IA: https://t.co/hRvLWhXgm8 — Jason Mayne (@MayneJason) October 6, 2026

Sin embargo, pese a la ola de burlas y la decisión de Infobae de cambiar la imagen, el debate sobre el rol de los medios tuvo un desenlace insólito: la imagen que acusaban de ser un mal resultado de la IA era, en realidad, una fotografía real tomada por una reportera gráfica en una cobertura encargada por el prestigioso diario estadounidense The New York Times.

Tras la viralización de las críticas, la reportera gráfica Sarah Pabst usó sus perfiles en redes sociales para aclarar la situación y explicar que la foto era de su autoría. "Esta foto la saqué durante una nota con @emmabubi para @nytimes sobre Vaca Muerta y el oil boom en Patagonia", señaló.

"Hoy me enteré de que @infobae la reposteó y que se armó revuelo porque muchos pensaron que era IA. Me causó gracia —obviamente no lo es. Tengo videos y otras fotos de ese momento y del atardecer, cuando volví para verla con otra luz", escribió en una publicación que acompañó con fotos y videos de esa cobertura.

"A veces la realidad supera la imaginación: una vaca muerta en Vaca Muerta. Aunque íbamos tarde a una entrevista, frenamos y volvimos para hacer la foto", agregó.

El debate cambió de eje: del uso de la IA a la difamación sin verificar datos

La aclaración de Sarah Pabst terminó por correr el eje del debate en redes sociales, con la formación geológica neuquina como protagonista involuntaria. Lo que había comenzado como una crítica al uso indiscriminado de la Inteligencia Artificial y la falta de chequeos en redes sociales terminó por despertar cuestionamientos sobre las críticas sin fundamento que difaman a personas a diario en estas plataformas.

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"Pero lo que más me hizo pensar fue la ironía: quienes acusaron al medio de no chequear la fuente tampoco la chequearon. Con unos pocos clicks se encontraba la imagen publicada en el NYT", escribió la fotográfa.

"Qué rápido algo se vuelve “real” en redes: se comparte, se denuncia y se convierte en certeza sin que nadie lo compruebe. Eso sí me preocupa", dijo en un llamado a la reflexión sobre la importancia de chequear la información antes de publicar acusaciones que pueden dañar la reputación, el trabajo o los vínculos de una persona.

Sarah Pabst y otras fotografías en Neuquén

La foto de la vaca muerta en Vaca Muerta que se viralizó en las últimas horas no es el único trabajo de Sarah Pabst en Neuquén. La fotógrafa publica en medios y agencias prestigiosas como NatGeo, Bloomberg o The New York Times, y comparte alguna de sus coberturas en sus perfiles oficiales de redes sociales.

Además de visitar los yacimientos de Vaca Muerta, otra de sus coberturas recientes en Neuquén incluyó la localidad de Cutral Co y, más precisamente, la escultura gigante de Lionel Messi que ese municipio construyó en homenaje al astro del fútbol argentino en pleno Mundial 2026.

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La reportera registró también el crecimiento de Añelo, el boom de la construcción en Neuquén capital y el día a día en los yacimientos, así como la congestión de las rutas en el corredor petrolero y las postales curiosas de esta región de la norpatagónica, donde suelen aparecer animales al costado del camino.