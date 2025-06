Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en junio 2025.

IMA .webp Así es el interior del Peugeot 208.

Estos números se enmarcan en un “renacer” del sector automotriz con respecto a lo que fue 2024. En mayo de 2025 se patentaron 55.363 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 59.1% y un 0.6% con respecto a abril de 2025 cuando se habían vendido 55.017 unidades.

Peugeot 208: todas sus versiones y características

El Peugeot 208 es un hatchback del Segmento B (chico) que presenta seis versiones distintas y adaptadas a todo tipo de usuarios, desde quienes buscan un auto para un uso urbano hasta el público que prefiere un modelo deportivo, con más equipamiento y ayudas a la conducción (ADAS).

Su versión base se llama Active y viene equipada con el motor EC5 1.6 16v atmosférico, que entrega 115 caballos de potencia, 150 Nm de torque y está asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades. En lo que respecta a seguridad presenta cuatro airbags, faros halógenos, llantas de 15" con cobertor, faros LED traseros y tablero analógico. Es un modelo que cumple con todos los requisitos de un auto rendidor.

Subiendo un poco la gama se encuentra la variante Allure, que viene equipada con la misma unidad de potencia para las tres versiones iniciales -AM25, AT AM25 y Pk T200- pero incorpora en su versión superior, Allure Pk T200 AM 25, un motor 1.0 turbo de tres cilindros que entrega 120 CV de potencia, 200 Nm de torque y viene asociado a una caja de cambios automática CVT de siete marchas preprogramadas (también hay una versión automática de seis marchas en la versión Allure AT AM25).

Peugeot 208.jpg El Peugeot 208. un hatchback icónico del Segmento B.

A nivel seguridad, las primeras dos versiones de Allure mantienen los cuatro airbags, pero en las versiones superiores se agregan dos “airbag cortina”, que redondean un total de seis. Las llantas en todos los casos son de 16´´ diamantadas y toda la gama Allure viene equipada con volante multifunción.

Peugeot 208 GT, el hatchback más completo del Segmento B

La gama más alta de este vehículo es el Peugeot 208 GT, que presenta un diseño más filoso, el mencionado motor turbo 1.0 y un nivel de equipamiento que incluye faros Full LED, llantas diamantadas de 17", ayudas activas a la conducción (ADAS) y un interior con detalles deportivos.

Trae la parrilla del color de la carrocería, llantas de 17" diamantadas y pasarruedas en negro brillante, alerón trasero y salida de escape cromada. En su interior se ve el volante con insignia GT.

Cuánto cuesta un Peugeot 208 con valor actualizado en junio 2025

Lanzada en 2020, esta segunda generación del Peugeot 208 recibió en 2024 un restyling que le introdujo cambios estéticos y en los niveles de equipamiento. La sumó además el motor 1.0 turbo con 120 caballos de potencia, que se agrega al 1.6 de 115 CV que ya equipaba a la primera generación, de 2012.

En todos sus modelos, se ofrece garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Los precios de los Peugeot 208 0km actualizados a junio de 2025 son: