Nuevos precios de los 0km: las marcas que aumentaron sus modelos en junio de 2025

Fue a fines de abril que Caputo reaccionó rápidamente a los rumores de un aumento del 3,6% por parte de Stellantis . “Si fuera cierto, rompería la confianza construida con esta industria. Y si se rompe esa confianza, que tanto costó construir, nosotros usaremos nuestras herramientas para defender a los consumidores”, advirtió en X. Y puede decirse que su intervención dio frutos , porque las automotrices respondieron con alzas contenidas que no superaron el 1,8% .

Mientras tanto, el mercado muestra signos de recuperación. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), los patentamientos crecieron un 82,6% interanual en marzo, y el primer trimestre de 2025 acumuló un 90,2% más de ventas que el mismo período de 2024. Este dinamismo, junto con la llegada de nuevos modelos, mantiene la atención de los consumidores.

Autos 0km: aumentos de precios en junio 2025

Las tres automotrices que ya publicaron sus listas aplicaron incrementos moderados, manteniéndose por debajo de la inflación. A continuación, detallamos los nuevos valores por marca y modelo.

Toyota

Toyota Corolla Cross El Toyota Corolla Cross, desde $40.314.000.

Toyota, la marca con mayor volumen de patentamientos en los últimos meses, aplicó un aumento promedio del 1,9% en toda su gama. Modelos como la Hilux y el Yaris, líderes en marzo, abril y mayo, consolidan su posición en el mercado.

Yaris

XS 1.5 CVT: $25.261.000

XLS+ 1.5 CVT: $28.062.000

S 1.5 CVT: $30.267.000

Corolla

2.0 XLI CVT: $32.121.000

2.0 XEI CVT: $35.155.000

HEV 1.8 XEI eCVT (híbrido): $37.399.000

2.0 SEG CVT: $39.614.000

HEV 1.8 SEG eCVT (híbrido): $41.512.000

GR-Sport 2.0 CVT: $40.571.000

Corolla Cross

XLI 2.0 CVT: $40.314.000

XEI 2.0 CVT: $43.313.000

XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $44.763.000

SEG 2.0 CVT: $47.588.000

SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $49.126.000

GR-Sport 2.0 CVT: $49.279.000

SW4

4x4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A: $72.683.000

4x4 Diamond II 2.8 TDI 6 AT 7A: $73.166.000

4x4 GR-Sport 2.8 TDI 6 AT 7A: $76.941.000

Hilux

4X2 CC DX 2.4 TDI 6 MT: $33.881.000

4X2 CS DX 2.4 TDI 6 MT: $36.537.000

4X2 DC DX 2.4 TDI 6 MT: $41.173.000

4X2 DC DX 2.4 TDI 6 AT: $42.408.000

4X2 DC SR 2.4 TDI 6 MT: $47.445.000

4X2 DC SR 2.4 TDI 6 AT: $49.595.000

4X2 DC SRV 2.8 TDI 6 AT: $56.481.000

4X2 DC SRX 2.8 TDI 6 AT: $65.201.000

4X4 CC DX 2.4 TDI 6 MT: $41.799.000

4X4 CS DX 2.4 TDI 6 MT: $44.052.000

4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT: $48.222.000

4X4 DC DX 2.4 TDI 6 AT: $49.668.000

4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT: $55.582.000

4X4 DC SR 2.8 TDI 6 AT: $58.151.000

4X4 DC SRV 2.8 TDI 6 AT: $64.094.000

4X4 DC SRV+ 2.8 TDI 6 AT: $67.061.000

4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT: $70.372.000

4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI 6 AT: $74.307.000

GR86

MT: US$60.900

Hiace

Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A: US$43.100

Wagon 2.8 TDI 6AT 10A: US$70.050

RAV4

HEV 2.5 AWD Limited CVT: US$70.200

GR Yaris

GR Yaris MT: US$70.000

GR Yaris AT: US$71.800

Crown

HEV 2.4T AWD 6AT: US$75.000

Land Cruiser

VX A/T: US$189.300

Ford

Ford Bronco Badlands.jpg Ford Bronco Badlands, una novedad del Óvalo.

La marca del Óvalo, que no había ajustado precios en mayo, aplicó un incremento promedio del 2%. Sin embargo, modelos como la Ranger LTD+ V6 AWD AT bajaron un 4,1%, y la Territory SEL se mantuvo sin cambios, mostrando una estrategia diferenciada. En este mes ya incluyó las novedades de la pickup Maverick Tremor, el SUV Everest y la Bronco Badlands.

Ranger

XL 4x2: $43.387.700

XL 4x4: $48.832.000

XLS 4x2 MT: $48.802.900

XLS V6 3.0L: $56.613.470

Black 4x4 MT: $57.403.300

XLT Biturbo 4x2 AT : $56.807.200

XLT Biturbo 4x4 AT: $61.535.100

LTD Biturbo 4x4 AT: $67.947.000

LTD+ V6 AWD AT: $74.154.760

Territory

SEL: $41.740.300

Titanium: $47.081.800

Bronco Sport

Big Bend 1.5L 4WD AT: $51.919.500

Badlands 2.0L 4WD AT: $57.802.000

Maverick

XLT (2.0L AWD AT): $46.762.000

Tremor (2.0L 4WD AT9): $55.311.000

Lariat (HEV 2.5L AWD AT): $57.368.000

Kuga Híbrido

Platinum: $68.767.000

Bronco

Badlands: $121.076.600

Ranger Raptor

3.0L V6: $101.959.200

F-150

Lariat Híbrida: $114.704.100

Tremor: $114.704.100

Raptor: $140.193.900

Everest

Titanium: $79.800.000

Chevrolet

Chevrolet Tracker La Chevrolet Tracker es uno de los SUV de mayor presencia en el mercado local.

General Motors ajustó sus precios de cara al sexto mes de 2025, con modelos como los Chevrolet Onix y Spin manteniendo valores competitivos, al igual que el Tracker, producido en la planta de Alvear, en Santa Fe, que en mayo se posicionó como uno de los 10 autos más vendidos del país (se patentaron 1.472 unidades).

Onix

1.0T LT MT: $26.655.900

1RS 1.0 T: $27.954.900

LTZ 1.0 T MT: $27.876.900

LTZ 1.0 T AT: $28.732.900

1.0T AT Premier: $31.012.900

Onix Plus

1.0T LT MT: $26.655.900

LTZ 1.0 T MT: $27.876.900

LTZ 1.0 T AT: $28.732.900

1.0T AT Premier: $31.012.900

Spin

1.8 N LT MT: $28.622.900

1.8 N Premier AT 7 A.: $34.718.900

Tracker

1.2T MT: $29.394.900

1.2T AT: $31.304.900

1.2T AT LTZ: $35.161.900

1.2T AT RS: $36.061.900

1.2T AT Premier: $38.353.900

Montana

1.2T LT MT: $29.890.900

1.2T LTZ AT: $31.905.900

1.2T RS AT: $32.784.900

1.2T Premier AT: $36.597.900

S10

2.8 TD 4x2 WT: $39.790.900

2.8 TD 4x4 WT: $46.582.900

2.8 TD 4x4 WT AT: $48.329.900

2.8 TD 4x4 Z71 AT: $55.954.900

2.8 TD 4x4 LTZ AT: $61.310.900

2.8 TD 4x4 HC AT: $65.360.900

Trailblazer

2.8 4x4 HC AT: $67.175.900

Silverado