Cómo es la división territorial que planea Rolando Figueroa para la "federalización" de la gestión

ALBARRACÍN_GUSTAVO COATZ ROMER.jpg El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, y el delegado de la Región Norte, Gustavo Coatz.

"El gobernador ha sido claro de cómo quiere que trabajemos en cada una de las regiones con esta nueva visión que nos pidió que implementemos en el territorio y la región norte sin dudas es una de las más postergadas de la provincia", declaró Esteves en una entrevista con LU5 después del encuentro en la localidad en la que Figueroa fue intendente.

"Con los delegados intentamos descentralizar el gobierno de la provincia que la gente no tenga que venir a la capital a hacer sus trámites, que no se tenga que mover de sus localidades o si lo tiene que hacer que no tenga que recorrer tantos kilómetros", graficó la funcionaria.

Esteves enfatizó en sus intervenciones mediáticas sobre postergación que padece el norte neuquino respecto al resto de las regiones. "En materia de la infraestructura de conectividad la región norte padece mucho más que la región del sur o la del centro, que están un poco mejor", sostuvo.

figueroa esteves norte neuquino.jpg El gobernador Rolando Figueroa encabezó una reunión en Chos Malal.

La funcionaria puntualizó el rol de los delegados: "Son los representantes del gobierno de la provincia en cada región, no sólo tienen relación directa con el gobernador sino que deben interactuar con los ministerios para gestionar las necesidades que surgen del territorio", describió y completó: "Además, los delegados tendrán un arduo trabajo con los intendentes".

Esteves explicó que el gobierno provincial cuenta con el trabajo de los intendente y los delegados para concretar el objetivo de "hacer de Neuquén un faro para todo el país no sólo para la Patagonia". A la vez la funcionaria informó que se está "terminando con el diagnóstico de situación", adelantado que será presentado cuando todos los delegados estén en funciones formalmente.

"El crecimiento demográfico que tenemos por las expectativas que genera Vaca Muerta hace que tengamos que pensar en crecer de manera ordenada y planificada para tener una buena calidad de servicios. Cuando se crece desordenadamente repercute en problemas en el acceso a los servicios básicos", sostuvo Esteves.

Finalmente, la funcionaria dijo que está en etapa de definición el formato con el que se acoplarán a la estructura del Poder Ejecutivo provincial los jefes de las regiones delimitadas a los fines de la descentralización de la gestión.