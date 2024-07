Represas: Rolando Figueroa reclama más regalías eléctricas para Neuquén

Durante el encuentro denominado Vaca Muerta Net Zero , realizado en Cutral Co este martes, el gobernador Rolando Figueroa afirmó: “Estamos enfocados en que se nos reconozca otro valor de regalías, que hoy tiene una base imponible muy baja por una resolución firmada hace unos años” y agregó que “es muy importante también formar parte de las decisiones que se van a tomar respecto a nuestras represas”.

Represa el Chocon.jpg

En definitiva, Figueroa planteó: “Queremos intervenir y comprar en el mercado mayorista para tener mejores tarifas y de esta manera poder promocionar nuestros parques industriales, que es el nuevo eslabón que se viene”.

Contra las tarifas actuales

Por último, expresó: “No entendemos cómo estamos pagando los valores que estamos pagando, por eso la semana que viene hemos pedido al Gobierno nacional que nos convoque para que las provincias podamos estar sentadas en la mesa y saber qué es lo que va a pasar con nuestras represas”.

Hace unos 20 días, una decisión del gobierno nacional había reavivado el conflicto que no desapareció sobre el futuro de las generadoras eléctricas instaladas en las represas sobre ríos compartidos por Neuquén y Río Negro, que tienen los contratos vencidos y prorrogados múltiples veces sin que se decida la línea a seguir a largo plazo.

El gobierno nacional constituyó cuatro sociedades anónimas con el fin de administrar las represas sobre las cuales está vigente a través de una prórroga un contrato de concesión que se firmó hace más de 30 años.

El gobierno neuquino remarcó la defensa de los neuquinos ante lo que consideró un embate de la administración nacional. Solicitará que se respete el cobro del canon. Además, envió una nota reclamando que se ejecuten de manera urgente las obras pendientes de infraestructura sobre el río Neuquén, ante “la vulnerabilidad que presenta actualmente el Complejo Cerros Colorados”.

El complejo Cerros Colorados está rodeado de desarrollos petroleros, agrícolas, inmobiliarios y recreativos.

Después de que el Boletín Oficial de la Nación publicara la constitución de cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén, el gobernador Figueroa recordó que los recursos son de las provincias y pidió que se convoque a Neuquén para establecer el cobro del canon por el agua.

Falta previsibilidad

Por su lado, el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, manifestó que “es una falta de previsibilidad para con las provincias que no fueron convocadas. La concesión vence el 11 de agosto y no se comunicó ni se anticipó para qué fueron creadas estas empresas. Esto genera incertidumbre en todos los empleados, en los inversores y las provincias”.

Rubén Etcheverry.jpg

Recalcó que “hace 30 años que sabemos que se iban a vencer y no tenemos un camino por parte del Estado Nacional para saber qué van a hacer con esas concesiones”. Además, aseguró que el gobernador “siempre ha bregado por la participación de las provincias en la administración de las represas que están en nuestros ríos y por la apertura de la mesa diálogo que todavía no ha sido convocada para tratar este tema”.

Etcheverry remarcó que “la gente no sabe si se queda sin trabajo o no el 11 de agosto, porque ya no hay posibilidad más de prórroga y no ha habido comunicación de Nación. No hay definición sobre qué van a hacer, más allá que han dicho que las van a privatizar”.