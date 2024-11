¿Boca o River?: Lionel Scaloni reveló de qué equipo son hinchas sus hijos

Fantino es reconocido por su condición de hincha de Boca . En ese sentido, durante una amena charla, le deslizó su intención de que en un futuro dirigiera al club de sus amores. "Vos tenes que venir a dirigir a Boca" , le dijo. A lo que Scaloni largó una carcajada y explicó: "A mí me quieren meter en esa, deja... El día que yo quiera dirigir y no esté en la Selección, estoy abierto para cualquier club ".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_mundocarp_/status/1855014019490353479&partner=&hide_thread=false "Cuando deje la Selección, estoy abierto a dirigir cualquier equipo. Mis hijos son hinchas de #River".



Lionel Scaloni.pic.twitter.com/fvttzJNnYb — Frandeg_ (@_mundocarp_) November 8, 2024

Ante esta respuesta, el periodista trató de convencerlo: "Gringo, te lo digo de corazón, no podes dirigir a River. No tiene nada que ver con vos. Hacete cargo". Sin mencionar a Boca, Scaloni dijo que "el fanatismo se pierde", algo que según explicó se dio cuenta al llegar a una posición como la de entrenador de la Albiceleste. Para cerrar, dejó en claro que si se presenta la oportunidad dirigiría en el fútbol argentino.

¿Scaloni estuvo cerca de dejar la Selección Argentina?

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló que estuvo muy cerca de dejar su puesto como director técnico ya que "estaba sin energías", pero que el grupo lo acompañó a tomar la decisión de seguir al mando del equipo nacional.

"Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", expresó Scaloni en una entrevista para Neura.

El DT nacido en Pujato también recordó que sufrió mucho los meses posteriores a ser campeón del mundo: "A los seis meses de haber ganado el Mundial sentí angustia y miedos que antes no tenía, porque no estaba cómodo, ni al cien por ciento, porque lo logrado genera cierta ansiedad". Y agregó: "Si te parás a pensar, la cabeza te juega una mala pasada. No me levanto todas las mañanas pensando que somos campeones del mundo".

"Nosotros no alcanzamos la gloria, eso es lo que tal vez cueste de entender ya que fuimos campeones del mundo. Pero es solo fútbol, y nada más", afirmó el entrenador. Y agregó:"En este país parece que solo importa ganar pero hay que aceptar la derrotar, eso te ayuda a crecer y entender más cosas del camino que recorriste".

Scaloni sorprendió a todos cuando en una conferencia de prensa en noviembre del año pasado anunció que tenía pensado dejar su cargo como director técnico, a poco menos de un año de haber levantado el título en Qatar 2022: "Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles", afirmó en ese entonces.