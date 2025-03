Lionel Scaloni habló sobre la polémica frase que había dicho Rapinha en la previa al partido de la Selección

Luego de una de las victorias más resonantes de su ciclo al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni volvió a demostrar que su estilo no se rige por la euforia. En la conferencia de prensa posterior al 4-1 ante Brasil, el entrenador mantuvo la mesura y, fiel a su forma, subrayó la importancia del juego colectivo por encima de los nombres propios o de los fuegos cruzados previos al clásico sudamericano.

"Es una victoria del equipo, jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil; es la única manera de poder ganarle a estos jugadores", explicó el técnico, destacando el compromiso del plantel albiceleste que, sin figuras clave como Lionel Messi y Lautaro Martínez, logró imponerse con autoridad en el Estadio Monumental. El triunfo, que selló además la clasificación al Mundial 2026, se dio en una noche perfecta para el conjunto nacional, que parece no perder el foco ni siquiera en escenarios adversos.

En relación con los dichos de Raphinha antes del partido, quien había anticipado una supuesta "paliza" para Argentina, Scaloni optó por restarle importancia: "Es un Brasil-Argentina y no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso que jugamos así. Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su equipo". Con esa frase, el entrenador buscó calmar cualquier polémica innecesaria y concentrarse en el rendimiento dentro de la cancha.

Scaloni 2.jpg Lionel Scaloni

La gran victoria de la Selección Argentina frente a Brasil

La victoria ante Brasil fue la número 60 en los 85 partidos que Scaloni lleva como seleccionador. Y aunque muchos ya la catalogan como histórica, él prefirió no dejarse llevar por los títulos: "No sabría decirte si es la mejor victoria, creo que hemos hecho grandes partidos. Lo importante es saber qué hacer en cada partido y esta noche lo volvieron a hacer", sostuvo.

Consultado sobre si esta versión de la Selección tiene techo, fue tajante: "No sé qué significa tener techo. Habrá que jugar y competir, habrá partidos que sufriremos y nos costará, lo importante es competir, no dar una por perdida, cuando el rival te somete demostrar que estamos capacitados para cualquier faceta de cualquier partido". La frase, que bien podría ser un mantra para esta era dorada del fútbol argentino, habla de una filosofía que combina intensidad, humildad y constancia.