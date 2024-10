Lionel Scaloni se metió en la selección uruguaya: ¿está con Bielsa o los jugadores?

image.png

Lionel Scaloni evitó alimentar la interna en Uruguay

En medio del escándalo que generó Luis Suárez con sus críticas a Marcelo Bielsa y su trato a los jugadores de la selección de Uruguay, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue consultado al respecto, evitó la polémica y deseó por una pronta solución a la cuestión "por el bien de ellos".

"Marcelo siempre conmigo estuvo bien. No es momento de echar leña al fuego. Ojalá se pueda resolver, por el bien de ellos, del fútbol uruguayo y de su selección. Tenemos grandes amigos y no somos nadie para opinar", reflexionó el DT de la Albiceleste, durante la conferencia de prensa que dio en Miami.

Recordemos que la Albiceleste hizo base en la ciudad donde vive su capitán, Lionel Messi, quien volverá después de su ausencia en la anterior doble fecha. Argentina jugará frente a Venezuela como visitante y luego recibirá, en la próxima jornada de Eliminatorias Sudamericanas, a Bolivia el martes desde las 21 horas.

José María Giménez salió a bancar a Bielsa

Giménez no esquivó las preguntas sobre las declaraciones de Suárez, y aclaró su posición: "Me llamó mucho la atención que dijeran que fue una declaración consensuada la de Suárez; no estábamos en conocimiento. Lo hablaremos puertas adentro".

José María Giménez fue el último de los jugadores de la selección en hablar tras los dichos de Suárez.



“Todos creen que es un caos a partir de las declaraciones y yo veo una oportunidad para trabajar en armonía”



"Mi relación con Bielsa es profesional. Es mi entrenador. Yo soy un peón. Estamos agradecidos a él. Nos da muchas herramientas y lo vamos a apoyar", sostuvo Giménez, subrayando su disposición a colaborar con las decisiones del técnico rosarino, incluso cuando no ocupa un lugar titular en la alineación.

Además, fue señaló que la convivencia en la selección no ha estado exenta de dificultades, pero destacó la importancia de abordarlas con madurez: "A nivel de convivencia hubo cosas en las que no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al 100 por ciento. Quedó demostrado en todos los partidos que jugamos".

"Muchos pueden pensar que es un caos, pero yo veo una oportunidad para poder solucionar. Lo mejor es estar en armonía, felices, todos bien, porque es lo más lindo que hay vestir a la selección uruguaya", afirmó.