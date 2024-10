Josema Giménez salió a bancar a Marcelo Bielsa en medio del escándalo de la selección uruguaya

Desde su llegada a Montevideo para sumarse a los entrenamientos, Giménez no esquivó las preguntas sobre las declaraciones de Suárez, quien dejó entrever que sus palabras contaban con el consenso del grupo. Sin embargo, el defensor aclaró su posición: "Me llamó mucho la atención que dijeran que fue una declaración consensuada la de Suárez; no estábamos en conocimiento. Lo hablaremos puertas adentro".