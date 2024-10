¡Escándalo mundial! La verdad del jugador uruguayo que sufrió el maltrato de Bielsa

image.png

Las declaraciones de Canobbio contra Marcelo Bielsa

En el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, medio uruguayo, el mediocampista de Atlético Paranaense dijo en primer lugar: “Si no fuese por aquella reacción no estaba hablando. Primero que nada, tengo que hablar de mi declaración apenas llegué de la Copa América en el Aeropuerto porque dejé abierta una interpretación de cada uno y no fue lo mejor”.

“Quería hablar y no fue lo mejor. Te da un poco de tristeza porque quería jugar y estar pero quedé en ese silencio para no manchar al grupo que venía de un tercer puesto y alguno estaba en sus emociones. Respeté cada decisión y seguí con la mía, se me buscó y preferí estar callado para seguir mi camino, pero ahora se da la posibilidad de poder expresarme”, agregó.

Luego, siguió: “Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”.

¿Qué pasó con Canobbio y Bielsa?

Hay que recordar que cuando Canobbio llegó a Uruguay tras la actuación de la Celeste en Estados Unidos, una periodista del canal Teledoce le preguntó al delantero si estaba triste por el resultado. ¿Cuál fue la respuesta del ex Peñarol? “Ya sabrán, no es el resultado”, dijo sobre su escasa participación en la Copa América.

Frente a ese hecho, el que dio detalles de lo sucedido puertas adentro del seleccionado fue el periodista uruguayo Diego Jokas. “Hubo un destrato en un entrenamiento a Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, reveló en el programa deportivo de mismo canal. “Bielsa puso a Cannobio de alcanza pelotas en un entrenamiento”, agregó el cronista.