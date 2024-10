Chilavert se sumó a Luis Suárez y también criticó a Marcelo Bielsa

El ex arquero paraguayo estuvo dirigido por El Loco en su paso por Vélez, y al parecer las cosas entre ellos no resultaron de la mejor manera.

En una entrevista con Radio Ñandutí, Chilavert fue tajante al referirse a Bielsa: "Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: ‘Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó", recordó el exarquero, quien en aquel entonces era una de las figuras del plantel de Vélez que conquistó el Torneo Clausura 1998.

Bielsa 2.jpg Chilavert y Marcelo Bielsa

La fuerte acusación de Chilavert contra Marcelo Bielsa

Chilavert no solo revivió las tensiones de su paso por Vélez, sino que también aprovechó la oportunidad para lanzar críticas más amplias sobre la manera de liderar de Bielsa. “Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molestan los líderes mayores a él, por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él”, sentenció el paraguayo.

Y agregó un comentario que cuestiona el prestigio internacional del técnico: “Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible”, concluyó Chilavert, dejando en claro su visión crítica sobre la trayectoria del rosarino.