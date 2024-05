Sorprendió a todos: Cavani se retiró de la selección de Uruguay

Con 37 años, Cavani ya tiene cuatro mundiales en el lomo con la "Celeste" y fue campeón de la Copa América 2011, disputada en Argentina, y es uno de los símbolos del fútbol uruguayo en las últimas décadas. Sin embargo, Bielsa no lo tuvo nunca en su plantel desde que dirige al combinado oriental, porque la única vez que lo citó, Edinson sufrió una lesión en noviembre pasado.

Qué dice el mensaje de Cavani

"Mi querida Celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender, hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años", comenzó diciendo el uruguayo en su publicación de esta tarde.