Lionel Scaloni opinó sobre las comparaciones de Lionel Messi y la estrella más joven del fútbol europeo

Sin embargo, el DT se mostró cauto al momento de profundizar sobre la comparación con el 10 argentino: “No sabría cómo compararlo con Leo, es difícil hacerlo, no quisiera decir algo que no quiero, pero es un gran jugador, es evidente”. De esta manera, dejó en claro que, si bien reconoce el enorme talento del futbolista del Barcelona, ponerlo en la misma conversación que Messi aún le resulta apresurado.

El furor por Yamal no deja de crecer. Su irrupción en el Barça durante la temporada 2023/2024 y su rol determinante en la Selección de España lo posicionaron como una de las máximas figuras emergentes del fútbol mundial. A pesar de no haber alcanzado aún la mayoría de edad, su participación fue clave en la consagración de España en la última Eurocopa, donde el equipo de Luis de la Fuente se coronó campeón tras vencer a Inglaterra en la final.

Messi 2.jpg Lionel Messi en sus primeros años en Barcelona

Lionel Scaloni habló de la selección española

Scaloni también se refirió al gran presente de la Roja y destacó la labor del actual seleccionador español: “Es actualmente una de las mejores selecciones del mundo, con una idea de juego muy marcada. No sé si va a jugar la Finalíssima, eso no me preocupa hoy, la verdad, pero sí que creo que Luis de la Fuente está haciendo un gran trabajo y me pone muy contento, ya saben lo que representa España además para mí”.

El entrenador argentino, nacido en Pujato, tiene una fuerte conexión con el fútbol español, no solo por su pasado como jugador en ese país, sino también por su formación como entrenador y por haber forjado relaciones personales y profesionales allí.