Picante, Lionel Scaloni respondió a los dichos de James Rodríguez

El enganche colombiano, figura clave del combinado cafetero, acusó al arbitraje de favorecer a la Argentina en aquella recordada final disputada en Estados Unidos, en la que la Albiceleste se consagró campeona por segunda vez consecutiva. En una entrevista con el periodista español Edu Aguirre, James afirmó: “Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”. Según sus palabras, las supuestas infracciones de Alexis Mac Allister y Nicolás González dentro del área no fueron sancionadas, lo que habría perjudicado a Colombia.