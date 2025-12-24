Cipo metió su primer refuerzo en la delantera

El Chango Cravero y los dirigentes continúan en el armado del plantel con vistas al próximo Federal A.
El 24 de diciembre también pasan cosas y por eso hay que estar atento. Así lo demuestra Cipo, que en el mediodía de este miércoles anunció la llegada de su primer refuerzo confirmado para el Federal A 2026. Se trata del delantero Sebastián Jeldres, que viene de jugar en Deportivo Rincón.
A través de las redes sociales, el club oficializó la contratación del neuquino, que ya posó con la camiseta albinegra junto al presidente de la institución, Luca Mancini, y el vice, Adrián Calfuán.
Se trata de un futbolista que está en la órbita de Cipo hace tiempo y mantuvo contactos con la directiva en otros mercados de pases. Esta vez, la negociación llegó a buen puerto rápidamente y Jeldres estará a disposición de Cravero desde el comienzo de la pretemporada, en la primera semana de febrero.
Además de la continuidad del entrenador, también había sido confirmada la del arquero Facundo Crespo.
Una extensa trayectoria
El delantero, de 30 años, tuvo grandes actuaciones en Maronese, donde llegó a la final del Federal C. Luego saltó al Federal A para vestir la camiseta de Independiente de Neuquén y posteriormente fue contratado por Deportivo Madryn.
Sebastián tiene muchos goles en su carrera y el más importante es aquel que le dio el ascenso a Madryn en la final de 2021 frente a Racing de Córdoba en la cancha de Arsenal.
Después, también tuvo un gran rendimiento en Villa Mitre de Bahía Blanca, donde llegó a disputar una final por el ascenso, cayendo ante Sarmiento de La Banda en una definición muy polémica.
Para Deportivo Rincón fue titular en la mayoría de los encuentros este 2025 y junto a sus compañeros logró los objetivos que se había trazado: entrar al nonagonal, después a los playoffs y a la Copa Argentina.
