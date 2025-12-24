Cipo metió su primer refuerzo en la delantera

El Chango Cravero y los dirigentes continúan en el armado del plantel con vistas al próximo Federal A.

El 24 de diciembre también pasan cosas y por eso hay que estar atento. Así lo demuestra Cipo , que en el mediodía de este miércoles anunció la llegada de su primer refuerzo confirmado para el Federal A 2026. Se trata del delantero Sebastián Jeldres , que viene de jugar en Deportivo Rincón.

A través de las redes sociales, el club oficializó la contratación del neuquino, que ya posó con la camiseta albinegra junto al presidente de la institución, Luca Mancini , y el vice, Adrián Calfuán.

Se trata de un futbolista que está en la órbita de Cipo hace tiempo y mantuvo contactos con la directiva en otros mercados de pases. Esta vez, la negociación llegó a buen puerto rápidamente y Jeldres estará a disposición de Cravero desde el comienzo de la pretemporada , en la primera semana de febrero .

Además de la continuidad del entrenador, también había sido confirmada la del arquero Facundo Crespo.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (35).jpg Sebastián Jeldres, delantero de Deportivo Rincón. Omar Novoa

Una extensa trayectoria

El delantero, de 30 años, tuvo grandes actuaciones en Maronese, donde llegó a la final del Federal C. Luego saltó al Federal A para vestir la camiseta de Independiente de Neuquén y posteriormente fue contratado por Deportivo Madryn.

Sebastián tiene muchos goles en su carrera y el más importante es aquel que le dio el ascenso a Madryn en la final de 2021 frente a Racing de Córdoba en la cancha de Arsenal.

Después, también tuvo un gran rendimiento en Villa Mitre de Bahía Blanca, donde llegó a disputar una final por el ascenso, cayendo ante Sarmiento de La Banda en una definición muy polémica.

Para Deportivo Rincón fue titular en la mayoría de los encuentros este 2025 y junto a sus compañeros logró los objetivos que se había trazado: entrar al nonagonal, después a los playoffs y a la Copa Argentina.