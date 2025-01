El cruce entre Marcelo Gallardo y el Huevo Acuña en pleno partido

El zapalino Marcos Acuña protagonizó un momento particular con el DT más ganador de la historia del Millo.

El lateral campeón del mundo fue a disputar una pelota cerca de la línea del lateral en el sector de los bancos de suplentes. Al salir la pelota del campo, Acuña la tomó rápidamente con la intención de reanudar el juego a favor de River. Sin embargo, el asistente levantó la bandera y marcó saque de manos para Instituto, lo que generó el enojo del defensor.

El neuquino discutió con el cuarto árbitro y se negó a soltar la pelota, generando malestar en los jugadores de Instituto, que no tenían apuro en reanudar el juego. En ese momento, Gallardo estalló. El entrenador de River, visiblemente molesto por la pérdida de tiempo, se acercó al Huevo, le arrebató la pelota y le reclamó con vehemencia que no retrasara el reinicio del juego.

Huevo Acuña 2.jpg El cruce entre el Huevo Acuña y Marcelo Gallardo

Las redes hablaron del cruce entre el Huevo Acuña y Marcelo Gallardo

El cruce convirtió en uno de los momentos más comentados del partido a través de las redes sociales. Aunque no pasó a mayores, dejó en evidencia la tensión que se vivió en el Monumental y la desesperación del equipo millonario por encontrar su mejor versión en un encuentro que estaba resultando más complicado de lo esperado.

Más allá del episodio entre Gallardo y Acuña, que resulta simplemente una situación de juego, River mostró otra vez una imagen preocupante en lo futbolístico. A pesar de contar con un plantel de jerarquía y haber realizado una intensa pretemporada, el equipo no logró imponerse con claridad ante Instituto y dependió de una pelota parada en los minutos finales para llevarse los tres puntos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gallardo no ocultó su preocupación por el rendimiento del equipo. "No me gustó el partido de hoy, en lo absoluto. Nos está costando soltarnos y encontrar los caminos. Hoy fue mérito del rival que nos hizo jugar incómodos", reconoció el entrenador millonario.