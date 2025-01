La durísima autocrítica de Marcelo Gallardo luego del flojo partido contra Instituto

Tras el partido, el Muñeco habló con la prensa y fue tajante en su análisis: "No me gustó el partido de hoy, en lo absoluto", expresó con franqueza. A pesar de la victoria, el entrenador millonario dejó en claro que el equipo aún está lejos de lo que pretende y que deberá trabajar intensamente para encontrar su mejor versión.

✅ Lo que se viene... pic.twitter.com/SQu6SRDOdz — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2025

Un River que no fluye y preocupa

Si bien River logró sumar su primera victoria en el certamen, su funcionamiento dejó mucho que desear. A lo largo del partido, el equipo se mostró impreciso, sin creatividad y con serios problemas para generar juego en ataque. "No fluimos, nos está costando soltarnos. Pero eso va a suceder, así que no me preocupa", afirmó Gallardo, aunque dejó en claro que su equipo no cumplió con sus expectativas.