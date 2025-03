La fuerte opinión de Gallardo tras perder dos puntos contra Central en el Monumental

Central River.jpg

Por otra parte destacó la figura de los jugadores más jóvenes como Franco Mastantuono quien se convirtió en el equipo como un referente deportivo por su nivel: “Los chicos siguen teniendo el crecimiento lógico de jóvenes futbolistas que no están como para cargar con las decisiones de un equipo. Son jugadores frescos que nos dan esa soltura. Son buenos jugadores. Dentro de su juventud aciertan y también se equivocan. En ese proceso también se aprende. Hay que entender que no son ellos quienes van a determinar cuál es el punto de crecimiento del equipo, sino ellos con el equipo. Ian hizo su debut en las redes, Mastan sigue teniendo destellos de jugador diferente. Seguiremos acompañándolos en su crecimiento”,

“Los detalles terminan siendo fundamentales en la Copa. En los errores está también el aprendizaje. No importa la edad que tengas. Sabemos la importancia que tienen los detalles en partidos de eliminación de Copa Libertadores, los de cuando pasemos a jugar la fase de eliminación directa. Es la competencia la que te va enseñando. Convivimos con los errores y el aprendizaje es constante”, acotó Gallardo sobre el debut en la Copa Libertadores planificado para el próximo miércoles 2 de abril frente a Universitario en Lima.

“Hay que entender de antemano el calendario cargado que existe, sobre todo cuando estás en equipos grandes que tienen muchísimas competencias y estás obligado a jugar más partidos. Tenemos que saber de esa exigencia. Necesitás no solamente tener un gran plantel, sino también una gran mentalidad para competir. Asumirlo. Jugar y competir de la mejor manera posible gestionando la parte física de los futbolistas, que son los que tienen que salir a escena”, sumó.

Por otra parte le envió un mensaje a los hinchas: "Claro que entiendo al hincha, lo que se genera y la expectativa. Es normal que el hincha se ilusione y exija, pero hay que hacerle entender que no hay que desesperarse. Que el hincha no se impaciente, el año recién arranca y vamos a estar bien", dijo y agregó: "Me encantaría que todo fluya fácil, como pasó el otro día con la Selección. Eso se construyó con mucho tiempo y yo como entrenador se que hay momentos que atravesar como esta no fluidez del equipo".

Intervención del VAR y muchos goles: River y Rosario Central empataron en un duelo electrizante

River y Rosario Central empataron 2-2 en un partido vibrante disputado en el Monumental, correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El “Millonario” llegaba con la necesidad de sumar para acercarse a los primeros puestos, mientras que el “Canalla” buscaba una victoria que lo mantuviera en la cima de la Zona B.

El arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva TNT Sports.

A los 7 minutos de la primera etapa, Ignacio Malcorra, encargado de la pelota parada, ejecutó un tiro de esquina perfecto al primer palo que conectó el delantero paraguayo Sebastián Ferreira para poner el 1 a 0 en el inicio del encuentro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1906137073125376182&partner=&hide_thread=false EL CANALLA PEGÓ PRIMERO EN EL MONUMENTAL



Centro de Malcorra y cabezazo de Ferreira para el 1-0 de Rosario Central ante River#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/r23X5gP9La — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

A pesar del gol tempranero la alegría no duró mucho, porque Lucas Martínez Quarta empató para el millonario de la misma forma: a través de un centro que ejecutó el Huevo Acuña desde un tiro libre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1906139528324165839&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL EMPATE DE RIVER POR ARRIBA



Gran cabezazo de Lucas Martínez Quarta para el 1-1 ante Rosario Central#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/f0sXPyXPtk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

A los 15 minutos del segundo tiempo, el Millonario de Marcelo Gallardo encontró respuestas desde el banco de suplentes. Ian Subiabre remató de sobre pique y ni Fatura Broun ni Agustín Bravo pudieron hacer nada para evitar el 2 a 1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1906155708543848842&partner=&hide_thread=false GOLAZO DEL PIBE



Ian Subiabre la agarró de sobre pique y anotó el 2-1 de River sobre Rosario Central#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mPhNFEmnpt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

River se salvó del empate de Rosario Central a los 27 minutos, cuando Juan Cruz Komar conectaba un cabezazo potente que Franco Armani no podía despejar, pero el defensor se encontraba en posición adelantada cuando partió el centro. El VAR intervino y corrigió la decisión del juez de línea que no lo había notado.

Sin embargo, lo que fue un aviso, se convertiría en realidad: en la primera pelota que tocó tras ingresar desde el banco de suplentes, Santi López puso el 2 a 2 para que el Canalla se lleve un punto clave de El Monumental.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1906161690875416944&partner=&hide_thread=false RECIÉN ENTRÓ Y LO EMPATÓ



Santi López apareció solo en el área y la empujó para el 2-2 de Rosario Central ante River#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/KTCMCVy8Rl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

Con este resultado, River se mantiene en la tercera posición y quedó a cinco unidades de Independiente, el líder de la zona. Rosario Central, por su parte, perdió la oportunidad de recuperar la punta compartida con el “Rojo” y ahora deberá enfocarse en la recta final del torneo para asegurar su lugar en el Play-Off.

La síntesis y otros detalles del partido entre River y Rosario Central

Torneo Apertura 2025

Fecha 11

River – Rosario Central

– Estadio : Monumental

: Monumental Árbitro : Yael Falcón Pérez

: Yael Falcón Pérez VAR: Silvio Trucco

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Maxi Meza, Franco Mastantuono; Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Agustín Bravo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro, Gaspar Duarte; Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Sebastián Ferreira. DT: Ariel Holan.

Goles en el primer tiempo: 8m Sebastian Ferreira (RC), 18m Lucas Martínez Quarta (R).

Goles en el segundo tiempo: 16m Ian Subriare (R), 40m Santiago López (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Ian Subriare por Giuliano Galoppo (R), Lautaro Giaccone por Gaspar Duarte (RC), 19m Kevin Castaño por Rodrigo Aliendro (R), 26m Enzo Copetti por Jaminton Campaz (RC), Maximiliano Lovera por Sebastián Ferreira (RC), 34m Manuel Lanzini por Maximiliano Meza (R), Sebastián Driussi por Miguel Borja (R), 39m Santiago López por Emanuel Coronel (RC), Enzo Giménez por Ignacio Malcorra (RC).