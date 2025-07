El desgarrador descargo de Franco Colapinto tras el abandono en Silverstone: "No sé qué pasó"

| Radio de Franco Colapinto luego de NO poder largar. “Hay algo que está roto, ¿qué carajo? DIOS MÍO, es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo.” No se puede creer pic.twitter.com/JW8X7bXV6j

La desazón de Colapinto tras no haber podido largar en Gran Bretaña

Apesadumbrado y triste, el ex Williams aclaró que no tuvo responsabilidad alguna en el fallido comienzo: "No sé qué pasó, la verdad es que no sabemos todavía. Una pena que nos estén pasando estas cosas, tuvimos un par de problemas últimamente. Después de un buen fin de semana en el que había encontrado bastante performance y habíamos encontrado un buen ritmo en general, es una lástima que haya pasado esto, era una buena carrera para correr viendo todo lo que pasó, con la lluvia y los cambios de gomas".