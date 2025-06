El jugador de Boca que Oscar Ruggeri pide que juegue sí o sí contra el Bayern Munich

Boca se prepara para uno de los duelos más exigentes de su historia reciente: este viernes se medirá ante el poderoso Bayern Múnich por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes. Y en medio de la expectativa por el cruce frente a uno de los gigantes del fútbol europeo, una decisión del cuerpo técnico genera discusión dentro y fuera del vestuario: ¿debe jugar Marcos Rojo como titular?

Con la expulsión de Nicolás Figal en el debut, Miguel Ángel Russo se ve obligado a rearmar la defensa y todo indica que el capitán Xeneize podría regresar al once titular. La opción de una dupla central conformada por Rojo y Ayrton Costa tomó fuerza en las últimas horas, aunque todavía no fue confirmada oficialmente por el DT. En ese contexto, el respaldo más contundente llegó de la mano de un histórico defensor de la selección argentina: Oscar Ruggeri.

Ruggeri 2.jpg Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri apuesta por Marcos Rojo para el partido de Boca contra el Bayern Munich

“Es un partido para Marcos Rojo”, afirmó sin rodeos el campeón del mundo en México 1986. Y explicó: “¿Sabés por qué? El ‘9’ lo ve a Rojo y no es lo mismo que ver a Di Lollo. Lo recontra conoce”. La referencia directa a Harry Kane, el temido goleador inglés, no es casual: el ex defensor del Manchester United y de la Albiceleste tiene la experiencia necesaria para enfrentar a figuras de esa jerarquía.