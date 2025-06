LMNeuquén en el Mundial de Clubes: el rionegrino que vive en España y cruzó el mundo para ver a Boca

"El día que las entradas salieron Boca las anunció, las metí y entré. Era esto o nada. No tenía visa, pasajes, no tenía ni donde vivir. Lo principal eran las entradas". comenzó diciendo el joven.

Consultado por un posible resultado ante el Bayern, Julián aclaró que lo que pasa en el juego es lo de menos, su intención, como la de la mayoría de los hinchas, es dar el presente: "No importa el resultado, no hay pronóstico. Lo que importa es disfrutar esto. Yo vine a Miami a esto. Es lo más grande que hay, es mi vida. Siempre Boca, me encanta".

Con una sonrisa de oreja a oreja, el rionegrino dejó en claro su objetivo para este viaje: "Festejar y disfrutar. Esto es una fiesta. Esto es Boca, es lo más lindo que me pasó en la vida. Agradezco por ser hincha de Boca, no fui de otro club, fui de Boca".