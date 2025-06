Borja diferenció a la hinchada de River en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes ya se está desarrollando con una gran emoción y euforia, no solo por parte de los jugadores, entrenadores y dirigentes de los 32 clubes participantes, sino que también por parte de los fanáticos. Los hinchas llenan de color los estadios estadounidenses y alientan a sus equipos, y Miguel Borja reconoció el apoyo de los Millonarios.

En la nota halagó a la hinchada de River Plate que acompañó al club en el estadio de Lumen Field de Seattle: “River tiene la mejor hinchada de todas, tuvieron que viajar de muy lejos, somos los sudamericanos que más lejos nos tocó y que llegaran hasta acá es para resaltar. Darles las gracias y que se vayan contentos que seguiremos mejorando”.

Recordemos que el de River fue uno de los partidos con menos cantidad de gente en lo que va del torneo, con apenas 11.400 personas en el estadio, lo que marca un porcentaje debajo del 20% de asistencia al estadio que tiene capacidad para casi 70 mil personas.

Borja sobre el debut y lo que sigue en el Mundial

El cafetero también expresó: “Contento porque se sumó de a tres, el equipo necesitaba eso. En lo personal, no es fácil después de muchos partidos sin jugar más de treinta minutos, hoy me tocó desafortunadamente por la lesión de mi compañero, esperemos que no sea grave. Que Dios lo ayude a sanar y vuelva lo más pronto posible”.

Luego, explicó: “El gol llegó rápido, ellos son un equipo muy aplicado defensivamente que sabe esperar y contraatacar. Éramos conscientes de eso y lo bueno es que hicimos el gol antes de los 15 minutos”.

“Hay veces que sentir que hay otro equipo superior es bueno porque a River no le pasa eso en Sudamérica. Donde llegamos, somos favoritos, pero esta vez no y eso te da un plus. Es un reto”, reflexionó acerca del partido que tendrá por delante contra el Inter de Milán.