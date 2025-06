Un ex River que juega en el Rayados habló en la previa al cruce del Mundial de Clubes

Lucas Ocampos vive un torbellino de emociones que lo atraviesa en la previa del partido que disputará este sábado con Rayados de Monterrey frente a River , por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes. En el Rose Bowl de Pasadena, California, el delantero santafesino de 30 años enfrentará al club que lo vio nacer futbolísticamente, y con el que mantiene un lazo emocional que el tiempo y los kilómetros no han podido deshilachar.

Ocampos 1.jpg Lucas Ocampos en su primer partido en el Mundial de Clubes

Lucas Ocampos, entre el Rayados y su pasado de River

River no es un simple rival para Ocampos. Es la institución que apostó por él a los 15 años, comprando la mitad de su pase a Quilmes tras una destacada actuación en el Sudamericano Sub 15. Allí, en las Inferiores de Núñez, se formó y dio el salto a la Primera de la mano de Matías Almeyda, con quien logró el ascenso en la temporada 2011/12. Su debut se produjo en la victoria frente a Chacarita por 1-0, y no tardó en destacarse: jugó 40 partidos y marcó siete goles antes de ser transferido en 2012 al Mónaco, en una operación que dejó 8 millones de dólares netos al club.