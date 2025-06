Los neuquinos que vendieron todo y se fueron a ver a River al Mundial de Clubes

La familia fanática del Millonario esta vez tendrá a dos enviados ya que Pablo irá con Enzo, su hijo mayor. “Voy con el de 20, a los de 9 no me dio para llevarlos, así que vamos con el grande. Hay otros chicos también de la agrupación Neuquén River Plate que viajan pero cada uno hace su movida, después nos juntamos”, comentó.

El Mundial de clubes es lejos, pero Pablo es un experimentado en la materia. “No es la primera vez, ya hemos hecho viajes con anterioridad. Fuimos a Madrid contra Boca, a Lima, la otra final de la Libertadores, a Brasil a ver a River por Copa, a Uruguay, a Chile, a Paraguay, hemos viajado”, contó.

neuquinos hinchas river.jpg

Son muchos los kilómetros encima para esta familia fanática. “Uno hace lo que puede, algunos se gastan en escabio, otro se gasta en jodas, yo me gasto la plata en River”, afirmó.

El paso a paso para ir al Mundial de Clubes

Cuando se anunció la sede, los que tenían intenciones de asistir, además de los pasajes y las entradas, debieron pensar y ocuparse en primera instancia de la visa para ingresar al país norteamericano. “Automáticamente, cuando anunciaron que el Mundial de Clubes que era en Estados Unidos, que clasificamos, fuimos a sacar turno por la visa, no tuvimos ningún inconveniente en hacerla y nos autorizaron enseguida el trámite”, dijo Pablo.

Con el visado encaminado, se movieron para sacar los pasajes, en una operación que los llevó a ver números para poder ahorrar unos pesos. “Una vez que nos autorizaron el trámite, enseguida sacamos los pasajes vía Chile porque nos salía la mitad por Chile que por Buenos Aires”, comentó.

Al país trasandino fueron vía terrestre y el domingo por la noche partieron hacia Seattle, casi en el límite con Canadá.

Las entradas hasta cuartos

Con respecto a los tikcets, Pablo no tuvo inconvenientes y las obtuvo con rapidez. “Sacamos las de fan que te daba el club, con unos códigos por ser socio, y sacamos hasta cuartos de final. No sacamos más porque no nos animamos. Yo te firmo cuartos ahora con los ojos cerrados, pero no sé, está difícil”, expresó.

River integra el grupo B con el Inter de Italia, Monterrey y Urawa Reds. Frente al equipo japonés, el conjunto de Marcelo Gallardo debuta este martes. “Futbolísticamente hablando es difícil. Creo que le tenemos que tirar la camiseta. Para mí River tiene que jugar fuerte, no suavecito, porque si no, nos van a pasar por encima. Si River le juega fuerte a todos, a los tres planteles, como si fuera un clásico, tenemos mínimas posibilidades, si no, estamos en el horno”, analizó.

River.jpg Marcelo Gallardo

Un nuevo destino

Para los Hiruela será la primera vez en Estados Unidos. Con la filial neuquina van mucho al Monumental. “Con la agrupación Neuquén River Plate, viajamos a casi todos los partidos de local y él coordina los viajes yo a veces coordino los viajes entonces, él con lo chiquitito que es, se re maneja, va muy seguido”, contó Pablo sobre Enzo.

El hijo heredó el amor a los colores y para su suerte, su mamá da el visto bueno para que él salga de aventura. “Mirá, la mamá del mayor es distinta que la mamá de los menores, la mamá del mayor ya está acostumbradísima. Re bien, le gusta que salga su bebé”, aseguró.

Por el lado de mamá de Juan Pablo y de Matías Ariel, fue la compañera de viaje que en este mundial se quedará en Neuquén con los pequeños. “La mamá de los enanos, de los chiquitos, era la que me acompañaba siempre a mí, o íbamos juntos a ver a River a todos lados. Ahora bueno, estamos, tomamos caminos diferentes y esta vez, le tocó a ella quedarse con los enanos”, comentó.

Todo por ver a River

Muchas veces se habla de dejar todo de lado para estar con el club de toda la vida. Enzo se suma a esa lista de hinchas que lo dan todo por ir a ver a River. “Enzo vendió todo lo que podía, ropa de River que ya no le quedaba y lo peor es que renunció al trabajo. La jefa no le dio los días y está todo bien, era normal, había empezado a laburar hace un año, y 20 días o 25 días no te da cualquiera”, explicó Pablo.

Sin dudar y habiendo charlado con sus padres, Enzo tomó la decisión. “Le dijo que no le iba a dar los días y tuvo que renunciar, pero no pasa nada. Esto lo va a vivir una vez en la vida. No sé cuántos años me van a quedar de vida a mí, tengo 50, pero por lo menos que el día que yo no esté, que se acuerde de esto. Es mi regalo es mi legado”, contó sobre el hecho de decidirse para viajar.

Lo que van a vivir no se puede poner en palabras. “Es difícil de explicar realmente, pero él me hace el aguante en todo y vamos a vivir algo intenso. No es lo mismo ir a ver un partido River-Nacional a Uruguay o, no sé, cuando fuimos a Chile, que ir a ver un partido de esta magnitud”, reconoció.

La valija de Pablo y Enzo va llena de ilusiones y repleta de los colores del Millo. “No llevamos muda que no sea de River, cada vez que viajamos hicimos lo mismo. Cuando vinimos de Lima, que perdimos, era toda ropa de River. No había absolutamente nada que no sea River. Si no va bien o nos va mal, es lo mismo. La ropa de River siempre presente”, aseguró.

Además, desde Neuquén, en manos de los Hiruela parte un trapo que ingresará a todos los estadios donde juegue River. “La banderita va para la cancha, ya pedí autorización en FIFA, en una bandera de 6 metros por 1 metro y medio, que me autorizó FIFA a meterla en el estadio. Hasta ahora nunca había conseguido ingresarla. Fue a todos lados, pero no entraba a la cancha, no nos dejaban”, contó.

En Estados Unidos, luego de horas de viaje, más neuquinos e hinchas de la zona se encontrarán para formar una banda patagónica. “Vamos algunos de Neuquén, otros de Río Negro, armamos un grupo de WhatsApp. Hay unos chicos de la filial Bariloche, van como seis. Hay de Cinco Saltos también, de Cipolletti. Vamos haciendo un rejunte de todo y allá nos vamos a encontrar”, concluyó.