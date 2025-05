Federal A: preocupa en Cipolletti la falta de lugares propios para entrenar

“Hace 45 días que venimos todos los días lidiando con el tema. Lamentablemente Cipo no tiene un lugar fijo para poder ir a entrenar. Sí tenemos la cancha, que está en muy buen estado a cómo estaba a fin de año”, declaró a LM Marcelo Bastias, presidente de la subcomisión de futbol.

El Albinegro mejoró la imagen y la calidad del terreno en La Visera. Ante la falta de predios para entrenar, a veces tiene que recurrir a su cancha, algo que solo se puede hacer de forma aislada. “Estamos sumamente satisfechos con el trabajo que se ha hecho. Se han gastado muchos millones para poder acomodarla, entonces no la queremos estropear entrenando todos los días. Si entrenás dos veces por semana, más el partido y todo, no aguanta el piso”, comentó el dirigente.

“El piso de la Visera está muy delicado, entonces hay que cuidarlo todos los días. Es un caos, tanto para el cuerpo técnico, los jugadores y para nosotros los dirigentes no tener un lugar fijo donde entrenar. No esculpa de los predios, todos los días gestionamos, llamamos, y preguntamos", agregó.

Hoy, en pleno otoño y con una resiembra por delante, ningún predio accede al alquiler y menos a la prestación de campos de juego. “Nadie nos quiere prestar por el tema de los botines, es entendible, se rompen las canchas, pero bueno, repito que es un problema del club. Hace muchos años que no tenemos un lugar para ir a entrenar”, indicó Bastías.

La falta de un lugar propio para el plantel superior es lo que hoy tiene a todos inquietos. “Si Dios quiere, esta gestión está encaminada y convencida que tenemos que comprar un predio. Con la plata de la venta a algunos jugadores, esta gestión va a ir por eso. Capaz que después lo puede disfrutar otra gestión, pero al menos lo vamos a intentar comprar”, afirmó.

La exigencia del cuerpo técnico

El momento deportivo de Cipo de la mano de Cravero y sus jugadores es muy bueno, pero no tener un lugar está afectando cada vez más. “No solamente al cuerpo técnico, nosotros también queremos un lugar para entrenar. Claro que afecta porque son discusiones de trabajo de todos los días. Tanto con el profe, como el técnico y los jugadores también, no deben estar a gusto al no saber hasta las doce o una de mediodía dónde entrenamos”, contó.

Las reuniones entre Bastias, Cravero y Enriquez, hoy pasan por un solo punto. “Son discusiones de trabajo que todas las partes la entienden y todas las partes se enojan, pero pensando en el bien del club. Está claro que no tenemos diferencia con el cuerpo técnico ni con los jugadores porque estamos todos en el mismo lugar”, aclaró.

AS-Cipolletti-16-1-2025-Entrenam.Cipo(Liga Confl) (15).JPG Antonio Spagnuolo

La dificultad para la planificación semanal viene calando hondo en el cuerpo técnico, ya que las sesiones diarias muchas veces no están resueltas.

“Estamos trabajando, gestionando, viendo cómo hacemos para poder cumplir con lo básico que es la necesidad del entrenador y el profe. Pero se enoja el profe, se enoja el técnico, se enoja el canchero, se enoja el club”, agregó Bastías.

Lejos de esquivar la incomodidad que esto puede genera puertas afuera, Bastias, intentó llevar tranquilidad sobre los temas que se hablan en la mesa chica. “Son buenos los enojos y las discusiones porque es por el bien común. Y lo que tenemos que hablar es que también tenemos que discutir, pero todo por el bien común, que es poder mejorar cada día más”.

El periplo por la ciudad

En la pretemporada, el albinegro entrenó en dos predios, La Nonina y Área 22. Con el torneo avanzado la situación cambió. “No tenemos para entrenar, es una realidad. Calculo que los dueños de los predios nos lo deben pasar uno o dos días, no porque quieran sino por la insistencia hasta el cansancio”, expresó.

De cara al duelo con Olimpo, la dirigencia resolvió media semana, pero el cuerpo técnico exige aun mas para que reine la tranquilidad en lo que resta del torneo. “Más o menos vienen caminando, no tenemos todo resuelto. Es el día a día, y el técnico me manifestó que la prioridad es solucionar el tema predios. Así que estamos en el día a día, veremos", avisó el dirigente.

Sobre estos días de practicas, Cipo algo consiguió. “Martes y miércoles entrenamos en La Nonina, agradecido a su dueño, Luis Sepúlveda, por prestarnos la cancha. El jueves entrenamos en La Visera para hacer fútbol”, declaró.

Al igual que en la temporada anterior, algunas sesiones se realizaron camino a Ferri, en Don Pedro, a forma de improvisación. “Desde ya agradecerle a ellos, también a Carlos Roja, presidente de La Amistad, que muy gentilmente nos ha prestado excepcionalmente el predio para hacer fútbol”, reconoció.

“Que se entienda las discusiones que tenemos. Son discusiones de trabajo para lograr lo mejor para poder llegar al fin de semana”, enfatizó.