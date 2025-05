Deportes La Mañana Anello Los insultos de Anello no son casualidad

El periodista es uno de los que más entrevistó a Milei en lo que va de su gobierno y justifica todo lo que hace el presidente. Facundo Rumene Por







Los agravios de Gabriel Anello a Juan Román Riquelme son un síntoma de época. En una de las radios más escuchadas del país (Mitre), el "periodista" de 50 años creyó que entrevistar ocho (8) veces al presidente en 17 meses le daba impunidad absoluta para decir cualquier barbaridad.

"Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes. Ya no está más el INADI. A mí no me corren. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme”.

Pero a diferencia de lo que suele hacer Milei, el relator tuvo que salir a pedir disculpas al día siguiente y se excusó de manera bastante ridícula, algo que hace todavía más grave lo anterior: "Claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido. Me sentía como el traste, me dolían los riñones".