La gran racha goleadora de Sebastián Driussi que ilusiona a todo River

En River aprendieron a tener paciencia con Sebastián Driussi. Lo dijo Marcelo Gallardo hace apenas un par de meses, cuando el delantero no lograba reencontrarse con el gol y acumulaba 722 minutos de sequía. Hoy, esa paciencia parece haber dado frutos: el "Gordo" no solo volvió a convertir, sino que hilvanó una racha impresionante de cinco partidos consecutivos marcando y se transformó en el arma más efectiva del Millonario en el frente de ataque. Sin embargo, no todo fue alegría en Guayaquil, donde Driussi encendió las alarmas tras salir reemplazado por una molestia física.