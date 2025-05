Con Urcera cuarto y una ausencia importante, el TC llega a Termas: horarios y TV

Toda la acción del Turismo Carretera en Termas El Turismo Carretera vuelve a Termas de Río Hondo.

El cronograma oficial indica que el sábado se realizarán los entrenamientos a partir de las 10:05 y 12:40, mientras que la clasificación comenzará a las 16:00. El domingo será el turno de las series desde las 9:40 y la Final está programada para las 13:30. La televisación estará a cargo de la TV Pública.

Gini vuelve a bajarse: los motivos

Esteban Gini, piloto del Alifraco Sport, se ausentará nuevamente por motivos personales. Con 35 años y tras un inicio de año accidentado, decidió no correr en Termas para realizar un viaje, tal como hizo en Neuquén cuando se casó. Es la segunda fecha que se pierde en 2025, y no es la primera vez que toma este tipo de decisiones: ya en 2023 y 2024 había optado por no correr en tramos finales de temporada.

Su presente deportivo refleja ese contexto: abandonos en Viedma y La Pampa, problemas mecánicos en El Calafate que lo dejaron sin clasificar, y una cosecha de apenas 4 puntos en lo que va del torneo. Actualmente, figura 57º en el campeonato, a 62,5 unidades del último clasificado virtual a la Copa de Oro.

El conflicto que había tenido Gini con Manu Urcera

Manu Urcera y Facundo Ardusso fueron excluidos en la revisión técnica tras la denuncia de Esteban Gini, otro de los pilotos. Urcera (Ford Mustang) y Ardusso (Chevrolet Camaro) se subieron el podio. Sin embargo, apenas terminada la carrera, tanto Gini como Federico Iribarne presentaron una denuncia formal ante las autoridades deportivas donde acusaron de irregularidades en sus autos a los tres integrantes del podio y a Otto Fritzler. Según se informó, esas anomalías fueron constatadas en dos de los cuatro autos denunciados.

"Hice una denuncia. En mi caso hice un gran esfuerzo, el equipo también, por poner el auto a reglamento. No fui rápido en el parcial de recta en todo el fin de semana, considero que mi auto está muy bien de puesta a punto. Y estoy a punto de irme del equipo. O me voy por el mal funcionamiento o los otros autos tienen alguna irregularidad y decidí hacer las denuncias correspondientes con los tres primeros del podio y el auto de Otto Fritzler. Son autos que todo el fin de semana en pista, girando solos, hacen el parcial dos entre 13.2 o 13.3 y los autos que considero que estamos en reglamento, hacemos 13.5 o 13.6, o sea que son tres décimas en parcial de 13 segundos en todas las vueltas. Y estoy seguro que no tienen la potencia o las cosas que deberían tener en regla y me quiero sacar la duda. Porque, como te digo, o me voy del equipo, porque no están haciendo las cosas bien, o esos autos están mal", declaró Esteban Gini cuando realizó la denuncia mencionada.