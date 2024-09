Escándalo y polémica en el Turismo Carretera: Urcera y Ardusso, descalificados en San Luis

san luis santero urcera.jpg

"Hice una denuncia. En mi caso hice un gran esfuerzo, el equipo también, por poner el auto a reglamento. No fui rápido en el parcial de recta en todo el fin de semana, considero que mi auto está muy bien de puesta a punto. Y estoy a punto de irme del equipo. O me voy por el mal funcionamiento o los otros autos tienen alguna irregularidad y decidí hacer las denuncias correspondientes con los tres primeros del podio y el auto de Otto Fritzler. Son autos que todo el fin de semana en pista, girando solos, hacen el parcial dos entre 13.2 o 13.3 y los autos que considero que estamos en reglamento, hacemos 13.5 o 13.6, o sea que son tres décimas en parcial de 13 segundos en todas las vueltas. Y estoy seguro que no tienen la potencia o las cosas que deberían tener en regla y me quiero sacar la duda. Porque, como te digo, o me voy del equipo, porque no están haciendo las cosas bien, o esos autos están mal", declaró Esteban Gini cuando realizó la denuncia mencionada.

En primera instancia se detectó que el múltiple de admisión del motor del Camaro de Ardusso presentaba anomalías y por consiguiente el piloto del RV Racing fue excluido. Lo mismo ocurrió con Manu Urcera porque su equipo no permitió que se revise el motor.

Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris, con Camaro y Mustang respectivamente, se subieron al podio luego de las sanciones.

Santero, el candidato

Santero dominó la carrera de principio a fin y mantuvo un ritmo impresionante para quedarse con la victoria pese a las envestidas de sus perseguidores, que no lograron desplazar al gran piloto mendocino de lo más alto del circuito.

La carrera en San Luis marcó el arranque de la Copa de Oro y el ganador de la fase regular ratificó su chapa de candidato. Además, tiene el aliciente de haber esquivado las denuncias mencionadas porque superó la revisión técnica.

En el arranque de la Copa Oro, el piloto de Ford sacó una diferencia considerable en el campeonato por encima de Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que finalizó sexto.

La próxima carrera, por la duodécima fecha del campeonato, se llevará a cabo en Paraná el próximo 29 de septiembre. Quedan cuatro capítulos del Turismo Carretera este año y todavía quedan cosas por decir. Por lo pronto, se vienen días de muchas declaraciones cruzadas.