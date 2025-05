Boca confirmó cuál es la lesión de Luis Advíncula y qué competencia se perderá

Advincula 1.jpg Luis Advíncula

El complicado 2025 para Luis Advíncula

2025 no ha sido bueno para el jugador de la selección peruana, que en lo que va del año ya venía lidiando con molestias físicas. Esta nueva lesión llega en un momento clave, no solo para el club, sino también en el plano personal, ya que el defensor venía siendo uno de los puntos más regulares en un equipo que todavía no logra consolidar un once titular estable ni una identidad clara de juego.