Salió campeón con la Selección y le dijo que no a Boca: "No era el momento"

"Tuve una conversación con Fabricio Coloccini (fueron compañeros en Boedo) y me preguntó si quería ir a Boca: le dije que es tentador, pero que no era el momento", reveló el zaguero entrerriano en una entrevista con Dupla Técnica. Senesi, que fue parte de la Selección Argentina en la Finalissima ante Italia y ya conoce lo que es vestir la camiseta celeste y blanca bajo la conducción de Lionel Scaloni, dejó en claro que por ahora su prioridad sigue estando del otro lado del Atlántico.

Senesi 1.jpg Marcos Senesi

Marcos Senesi quiere seguir jugando a Europa

A los 27 años, el defensor todavía se ve con margen y energía para seguir compitiendo en Europa. Aunque actualmente no goza del mejor presente en el Bournemouth, donde ha perdido protagonismo en la Premier League, considera que tiene nivel suficiente para continuar en el viejo continente. Sin embargo, no descarta un retorno al país en un futuro cercano: "Me gustaría volver al fútbol argentino", expresó. Y enseguida aclaró: "Obviamente San Lorenzo tendría prioridad en esa decisión".