El impensado mensaje de la hija de Gabriel Anello a Juan Román Riquelme

“Claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido del aire”, dijo Anello al comienzo de su descargo. Aseguró que su intención era realizar una crítica futbolística, pero admitió que “quiso hacer una comparación y le salió mal”.

“Estoy cansado de que me operen, pero le erré. La grandeza del ser humano y la valentía del hombre es pedir disculpas. Yo voy a seguir siendo el mismo”, añadió. Sobre su estado al momento del exabrupto, dijo: “Me sentía como el traste, me dolían los riñones. A los que ofendí, les pido disculpas”.

A pesar de sus disculpas, Anello anticipó que continuará criticando a la gestión de Riquelme al frente de Boca Juniors, aunque sin repetir los términos ofensivos utilizados.

¿Qué dijo Riquelme sobre los dichos de Anello?

"Me pasa que estoy orgulloso de donde nací. Soy argentino, amo a mi país y a Don Torcuato. Me tocó un color de piel normal y no tengo problemas con los colorados, los rubios, los negros", aseguró el ídolo de Boca y agregó "de esto se ocupará la gente del club. Mi hija me dijo 'nunca van a parar, siempre van a hablar mal de vos, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo', es una maravilla".

En cuanto a la denuncia de que tanto él como sus hermanos robaron 50 mil camisetas del club, insistió: "Los abogados se van a ocupar de esto y tendrán que irse a aclarar las cosas. Yo no vivo del puterío, vivo de otra manera. Nosotros seguiremos trabajando y cuidando a nuestro club".

Riquelme subrayó, como cada vez que habla con los medios, la satisfacción personal que para él es estar en Boca y mencionó, sin nombrar a nadie en particular, a la oposición que maneja Mauricio Macri: "Soy una persona afortunada, mi vida es un sueño. Hoy ser el presidente de mi club y haber ganado las elecciones, con todo lo que hay detrás, eso me da mucha felicidad". "En estos años la gente se ha dado cuenta de donde viene toda esa maldad", advirtió.