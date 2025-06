¿Franco Mastantuono será titular en Real Madrid?: Xabi Alonso respondió

Sin embargo, Alonso destacó que aún no puede dar una respuesta definitiva, ya que el joven oriundo de Azul recién se incorporará al Real Madrid una vez que cumpla la mayoría de edad.

mastantuono real madrid.jpg

"Llegará en agosto, entonces ya tendremos las cosas más claras, pero estamos contentos", agregó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Al-Hilal por la primera fecha del Grupo H del Mundial de Clubes. Más adelante, el director técnico de 43 años analizó el desempeño del equipo en el sorpresivo resultado contra el conjunto árabe.

"Teníamos otra intención de poder hacer las cosas mejor, pero sabía que esto iba a llevar su tiempo. En la segunda parte he visto una reacción. Llevamos nueve días y con algunos tres entrenamientos. Esto es un proceso. Estamos con la exigencia del resultado, pero también lo que queremos ser lleva su tiempo", concluyó.

La picante respuesta de Xabi Alonso a Marcelo Gallardo

En conferencia de prensa, Xabi Alonso no esquivó las preguntas sobre el mediocampista de 17 años y dejó en claro la alta expectativa que tiene sobre su incorporación. “Me sorprendió su ambición cuando hablé con él. Lo vi en River y nos gustó mucho. Recién estuvimos viendo el partido. En agosto lo tendremos con nosotros”, declaró el flamante entrenador del Real Madrid, visiblemente entusiasmado con el futuro del juvenil.

Y agregó sin vueltas: “Es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Su madurez se traslada fuera del campo. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él, por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad. Será muy importante”.

Xabi Alonso.jpg

El español, que debutará oficialmente como DT del conjunto blanco ante el poderoso club árabe, evitó entrar en detalles sobre los diálogos que mantuvo con Mastantuono: “Son cosas privadas”, respondió con una sonrisa cuando se le consultó por el contenido de esas charlas. Lo cierto es que el pase ya está cerrado: Real Madrid desembolsará 45 millones de euros para quedarse con la ficha del zurdo que deslumbró en River.

El contexto de los elogios no fue casual. Horas antes, el equipo de Marcelo Gallardo había debutado en el torneo internacional con una victoria 3-1 sobre el Urawa Red Diamonds. Si bien Mastantuono no tuvo su mejor actuación, el interés de Alonso por el jugador no mermó. De hecho, al ser consultado sobre si notó un River “movilizado” por la salida inminente del juvenil, el DT fue tajante: “Vi el partido, ganaron 3-1 y creo que han hecho un buen partido. No los vi muy movilizados”.