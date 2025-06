Xavi Alonso, DT del Real Madrid, le respondió irónicamente a Marcelo Gallardo y habló de Mastantuono

El contexto de los elogios no fue casual. Horas antes, el equipo de Marcelo Gallardo había debutado en el torneo internacional con una victoria 3-1 sobre el Urawa Red Diamonds. Si bien Mastantuono no tuvo su mejor actuación, el interés de Alonso por el jugador no mermó. De hecho, al ser consultado sobre si notó un River “movilizado” por la salida inminente del juvenil, el DT fue tajante: “Vi el partido, ganaron 3-1 y creo que han hecho un buen partido. No los vi muy movilizados”.

Xavi Alonso 2.jpg Xavi Alonso, director técnico del Real Madrid

Marcelo Gallardo sigue contando con Mastantuono

Marcelo Gallardo, por su parte, fue más prudente al referirse al contexto del juvenil. En la antesala del torneo había pedido que el foco se mantuviera “en lo futbolístico”, y tras el debut prefirió remarcar que Mastantuono “todavía está acá”, sugiriendo que la situación podría afectar el rendimiento colectivo si se sobredimensiona.

En paralelo, el foco de Real Madrid está en el estreno de este nuevo ciclo con Alonso al frente. “Mañana arranca el rock and roll”, bromeó el técnico sobre su debut, marcando la transición de la planificación al juego real. Además, Alonso dejó en suspenso la presencia de Kylian Mbappé, quien arrastra un estado gripal: “Se sentía mejor, pero no lo suficiente. Por el calor preferimos que no se entrenara y lo esperaremos hasta el último momento”.

El Merengue cerrará la jornada inicial del grupo enfrentando a un Al Hilal que buscará dar la sorpresa. Pero para Alonso, el gran proyecto a mediano plazo ya tiene nombre y apellido: Franco Mastantuono. “Será muy importante”, repitió, dejando en claro que más allá del presente inmediato, el futuro también empieza a construirse desde ahora.