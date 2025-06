El pésimo récord que sufrió River en su debut en el Mundial de Clubes

“El sorteo no nos benefició en ese aspecto. Va a ser demasiado el esfuerzo económico. No nos tocó una sede más amena para que nuestros hinchas puedan llegar”, reconoció Gallardo en la conferencia de prensa previa al debut. La distancia entre Buenos Aires y Seattle supera los 11.000 kilómetros, no hay vuelos directos y los pasajes rondan entre los 1.900 y los 2.200 dólares, con duraciones que superan ampliamente las 16 horas. Para muchos, una odisea imposible.

Hinchada 2.jpg River tuvo problemas para llevar a sus hinchas

Qué dijeron los protagonistas

El propio Facundo Colidio, una de las figuras del partido y autor de uno de los goles, se mostró agradecido con los fanáticos que sí lograron llegar: “Sabíamos que no es fácil llegar hasta acá. Es un viaje muy largo, no hay vuelos directos. Pero así estuvieron y alentaron todo el partido. Es increíble, no me quedan más palabras que agradecerles”.

En lo deportivo, River cumplió. No fue una actuación brillante, pero sí eficaz. Tuvo pocas llegadas claras, pero logró anotar tres goles y controlar el trámite ante un Urawa limitado pero voluntarioso. El resultado le permite encarar con tranquilidad el próximo duelo frente a Rayados de Monterrey, sabiendo que una victoria lo depositará en los octavos de final.