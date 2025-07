Franco Mastantuono sorprende: de su amor por el rock a su futuro en el Real Madrid

"Me gusta Joaquín, creo que mucho por mi vieja. Soda Stereo me encanta, mis viejos son más ricoteros", confesó.

También otros representantes de estas últimas décadas como Las Pastillas del Abuelo, Guasones o Babasónicos. "A Guasones tuve la chance de pode ir. Facu (cantante) me firmó el vinilo", agregó.

Habitualmente, en los vestuarios se escucha mucha cumbia o música más bailable, pero Franco contó que "Nacho Fernández es muy rockero, Germán Pezzella también, el Huevo (Acuña)", contó Mastantuono.

Su salida de River y lo que se viene en Real Madrid

“Este año pasaron muchas cosas que me marcaron como jugador y como persona. Llegar al Real Madrid es un sueño, lo más grande. Siempre soñé con esto”, declaró el pibe.

Mastantuono reveló que su vínculo con el club español no fue repentino, sino que ya habían charlas desde hace tiempo: “Había tenido una charla con ellos hace un año y medio, pero no pasó nada. Después renové con River y este año, a principios, mi intención era seguir en el club. Pero a mitad de año apareció el Real Madrid y me cambió todo”.

El enganche también reconoció que su traspaso representa un desafío personal enorme y una oportunidad única: “River es el club más grande de América, y ahora me voy al más grande de Europa. Esto es ideal para un jugador hincha de River, como yo”.

En ese sentido, recordó con emoción su historia con la institución de Núñez, la cual comenzó desde niño: “Soy hincha de River desde chico. Viajaba desde Azul para ir al Monumental. Cuando llegué a las inferiores, me cambió la vida. Y cuando me llamó Demichelis para la pretemporada con Primera, fue un sueño. Si tengo que describir a River, digo que es mi vida”.

mastantuono river.jpg

También se refirió a su paso fugaz por el plantel profesional y dejó en claro que le hubiera gustado conseguir más logros: “Me quedó pendiente ganar títulos con River. Estuve en la Supercopa contra Estudiantes, aunque no jugué. Me gustaría volver algún día y tener revancha”.

Finalmente, el juvenil habló de los hinchas y se mostró comprensivo ante las críticas: “Entiendo a los que están enojados. Yo también soy hincha y entiendo que no quieran que un jugador se vaya. Pero nadie sabe lo que viví ni cómo fue todo realmente. Me quedo con los que me apoyaron, que fueron muchos”.

Mastantuono se sumará al plantel “Merengue” después de cumplir los 18 años el 14 de agosto, con la esperanza de sumar minutos en el equipo de Xabi Alonso.