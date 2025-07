Cómo se puso Kevin De Bruyne al ver que le dieron la 10 de Maradona en el Napoli

Incluso, un video del Napoli en su perfil oficial de TikTok captó la sorpresa del volante belga de 34 años cuando le mostraron la vestimenta que se pondría en sus primeros movimientos como futbolista de la entidad, luego de 10 temporadas en el Manchester City. “No, no, no...”, se cansó de repetir el mediocampista creativo, sin poder creer que iba a tener el privilegio de utilizarlo. Rápidamente, la persona que estaba a su lado lo tranquilizó con un breve mensaje: “Es solo para entrenar”.

Más allá de esta aclaración, aún se desconoce cuál será el dorsal que utilizará Kevin De Bruyne de cara a la próxima temporada y los usuarios mostraron diferentes reacciones en redes sociales, aunque se distinguió un particular comentario de un perfil identificado como Ernesto Casone, que habló sobre Diego Maradona y la búsqueda de sus herederos: “Maradona es único, y nadie será jamás como él. Pero su número 10 no debe morir con él: debe seguir haciendo soñar, inspirando, volando sobre los campos. Mantenerlo vivo es el verdadero homenaje. ¡El número 10 no solo pertenece al pasado, sino a quienes tienen el valor de soñar como Diego!”. “Por desgracia, no todos piensan como tú. Para mí sería algo maravilloso”, le respondió una persona.

Kevin De Bruyne, el refuerzo estrella del campeón de Italia

Kevin De Bruyne, habitúe del 17 en el Manchester City y del 7 en la selección de Bélgica, se sometió a los exámenes médicos en Roma hace unas semanas y mantuvo sus primeras charlas presenciales con sus nuevos compañeros en un plantel que tiene entre sus filas a sus compatriotas Cyril Ngonge y Romelu Lukaku.

image

Más allá de haber sido retirada en el 2000, la 10 de Diego Maradona volvió a ser elegible entre 2004 y 2006, cuando Napoli participó de la Serie C, en la que se jugaba por orden numérico (del 1 al 11). Llegó a esta situación tras declararse en quiebra en 2004 y ser levantado bajo otro nombre gracias a la colaboración de Aurelio De Laurentiis.

Pero el presente del Napoli ahora es diferente. En los últimos años ha logrado representar a Italia en la UEFA Champions League, además de consagrarse campeón de la Serie A en dos de las últimas tres ediciones de la competición. Es el campeón defensor y encarará cuatro competiciones esta temporada: el torneo local, la Champions, la Coppa Italia y la Supercopa de Italia.