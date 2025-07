La Bancaria reclama por despidos y reducción de servicios en una sucursal de Neuquén

Francisco Melo, titular de La Bancaria en Neuquén, explicó que "hay un plan de lucha a nivel nacional no solo fue acá en Neuquén ayer la protesta sino en todo el país". Agregó que "el Banco Santander ha tomado la decisión de desvincular 1500 trabajadores, está produciendo el cierre de sucursales y esto genera un clima bastante complicado dentro del sindicato con la gente que se ve afectada, a esto tenemos que agregarle la precarización laboral, ellos no respetan el convenio colectivo de trabajo, no respetan la jornada laboral".