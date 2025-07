La durísima crítica de Franco Colapinto a la estrategia de Alpine: "Se cayó a pedazos"

A diferencia de las anteriores jornadas, en las que se había mostrado más bien cauto y con mucha autocrítica, el ex Williams comenzó la jornada disparando contra la estrategia del equipo, que le propuso salir con gomas blandas a la mini carrera: "Los cambios que hicimos no sirvieron para nada porque el auto se cayó a pedazos después de la primera vuelta con la goma blanda. Era lógico que iba a ser complicado, pero creo que aprendimos un par de cosas para mañana".

La gran mejora de Colapinto en la qualy

Ya tras la qualy, Franco se lamentó por no haber podido establecerse entre los primeros 15: "Cuando quedás a una décima hay muchos lugares para encontrarlo, pero bueno, es una pena. Estábamos muy cerquita y es una lástima, porque creo que teníamos un auto mejor que ayer y esa décima estaba por ahí. Obviamente que estoy triste por el resultado, pero creo que mañana podemos revertirlo". A su vez, destacó que se impuso en la pelea con su compañero: "Comparado con Pierre (Gasly) fui un poco más rápido".

Franco Colapinto tras la Qualy



Aún así, el auspicioso desenlace de este sábado no estuvo exento de polémicas. Sobre el final de la sprint, Colapinto había expresado su frustración en una comunicación con el ingeniero de la escudería, Stuart Barlow: "No tengo neumáticos delanteros ni traseros, no tengo nada". Para su coequiper francés, la situación fue incluso peor: el coche tuvo problemas justo antes de largar y no pudo estar presente. Este domingo, y desde las 11, el argentino intentará torcer el rumbo.