La particular excusa del Cholo Simeone por quedar afuera del Mundial de Clubes

Por más que el resultado final fue positivo, el rostro del Cholo Simeone al terminar el partido lo decía todo . Atlético de Madrid le ganó 1-0 a Botafogo en la tercera fecha del Grupo B del Mundial de Clubes 2025, pero la victoria no alcanzó para seguir en el torneo. El equipo “colchonero” sumó seis puntos, los mismos que el PSG y el conjunto brasileño, pero quedó afuera por diferencia de gol. La frustración fue evidente y el “Cholo” no lo disimuló.

“Hacer seis puntos en el grupo no era malo, pero nos condenó el partido con el PSG, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó”, afirmó Simeone en conferencia de prensa, apuntando directamente al arbitraje como uno de los factores que dejaron a su equipo sin octavos de final. “Luego estuvo el penal ese en el que revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue. Más de lo mismo. Tranquilidad. Tenemos más que claro lo que hay que mejorar y esto nos ayuda para hacerlo”, continuó el DT, visiblemente molesto con el VAR.

La bronca por lo ocurrido en el duelo ante el PSG, donde cayeron 4-0, también estuvo presente en su análisis: “Está claro que en el partido con el Paris, del 2-0 al 4-0 hubo un penal que no nos cobraron, o mejor dicho que nos anularon. Y hoy tampoco nos cobraron otro. Cuando van para atrás a ver una acción que nadie sabe cuál fue... está claro que las decisiones no nos favorecieron. A veces te favorecen y otras, como esta vez, no”.

A pesar de la eliminación, Simeone hizo una evaluación positiva del cierre del grupo: “Hoy fue el partido más completo que hicimos de los tres. Pudimos jugar en campo rival mucho tiempo en el segundo tiempo, con mucho espacio para defender atrás. Hicimos un partidazo con Robi, Llorente, Dembélé... pero no concretamos las jugadas que necesitábamos para seguir en el grupo”.

Simeone 2.jpg Cholo Simeone

La autocrítica del Cholo Simeone

El entrenador argentino no esquivó la autocrítica: “El primer partido no me gustó, más allá del resultado, porque no fuimos compactos. En el segundo, en el primer tiempo mostramos una buena cara, y hoy jugamos como solemos hacerlo: con intención, búsqueda, situaciones de gol. Pero no tuvimos la fortuna de concretar”.

Además, hizo una mención especial al contexto desfavorable para los clubes europeos: “Sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito, pero a nosotros nos agarra sobre el final de la temporada. No es una excusa, es una realidad. A los sudamericanos los encuentra en pleno ritmo”.

Simeone cerró su intervención con palabras que reflejan la mezcla de frustración y orgullo por el esfuerzo de su equipo: “Orgulloso del trabajo de los chicos. Dimos absolutamente todo lo que tenemos. Ganamos dos partidos de tres y tristemente nos quedamos fuera. Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y que el campeón de Libertadores”.