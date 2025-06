La increíble razón por la que Boca no fichó a Lautaro Martínez

Sucede que en las últimas horas se conoció la increíble historia de cuando Lautaro Martínez, el goleador argentino del Inter de Milán y de la Selección, fue a hacer una prueba en el club de la Ribera a sus 15 años de edad, pero en el Xeneize le dijeron que no había quedado seleccionado y los motivos hoy sorprenden.

Martínez, que con 15 años y ocho meses ya había logrado debutar en la Primera de Liniers de Bahía Blanca y daba que hablar en la ciudad, había viajado a Buenos Aires para probarse y buscar nuevos desafíos en el fútbol de AFA. Así fue como arribó al Xeneize y se presentó en una prueba en la que enfrentó a un combinado del club junto a muchos otros chicos que estaban en la misma que él.

"Me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia", confesó el propio goleador en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera sobre aquella experiencia en la que terminó desilusionado. La explicación fue que en el Xeneize ya contaban con jugadores similares a él y que debía seguir trabajando su físico para que el club decidiera darle un lugar en su pensión.

Con la idea de seguir insistiendo, el bahiense decidió probarse en San Lorenzo, pero también le cerraron las puertas. Por suerte, a fines de ese año, tras jugar en la Liga Comercial con el club de su vida, apareció Racing.

"Cuando regresé a Bahía Blanca, le dije a papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar. A fin de año llegó Racing, ofreciéndome otra prueba. Les dije que, si me querían, iba, pero no realizaría más pruebas. Y me ficharon", concluyó.

Boca va por la hazaña en el Mundial de Clubes

Boca buscará el milagro de la clasificación cuando enfrente este martes a Auckland City de Nueva Zelanda en el marco de la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes de la FIFA.

El encuentro se disputará en el GEODIS Park de Nashville desde las 16 horas de la Argentina, con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, mientras que la FIFA aún no designó al encargado del VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva DirecTV Sports, Telefe y DAZN.