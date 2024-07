La peor noticia que recibió Alexis Mac Allister a días de ser campeón de América

camila-mayan-y-alexis-mac-allister-1467694.jpg Alexis Mac Allister y Camila Mayan.

En su explicación agregó: “Hubo una mediación con la madre de él porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la Justicia porque no hubo acuerdo. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero”

A su vez contó que “el alquiler del departamento de Camila se ocupó la madre de Alexis por orden del jugador” y, también, que “por dos años, tiene el derecho a estar ‘cuidada’ por haber sido conviviente”.

“Cuando vuelven del Mundial es cuando se separan. Es decir, pasó en la Argentina y estuvieron la mayor parte de la relación acá. Eso es por donde va el abogado de Cami Mayan ”, cerró en su explicación la periodista.

Mac Allister-Mayan.jpg

La defensa de Alexis a Enzo Fernández por la polémica con Francia

“Creo que es un tema muy sensible y hay que tener cuidado con lo que uno dice y hace. Sobre todo en Europa el tema es mucho más sensible que acá. La realidad es que no somos un país racista y no estamos acostumbrados a hablar de racismo. Pero sí es un tópico muy importante”, dijo el futbolista en diálogo con el programa Todo Pasa de Urbana Play, tras los problemas que se generaron por un polémico Live en Instagram del mediocampista donde la Scaloneta cantaba contra Francia.

En su relato, el jugador destacó el pedido de disculpas de Fernándezz: “Enzo pidió disculpas y explicó lo que pasó. No hay mucho más para decir. Lo conocemos a Enzo, sabemos que nunca lo haría con mala intención sino que es un cántico que quedó pegado y es más en tono de burla que otra cosa. Pero hay que tener mucho cuidado y creo que lo importante es que Enzo pidió las disculpas correspondientes. Eso hay que valorarlo”.