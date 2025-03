Impactante choque en Ruta 40: el auto se partió en dos y la familia está internada en Zapala

WhatsApp Image 2025-03-04 at 09.23.36.jpeg

Emergencia en Zapala

El sonido de las sirenas del SIEN interrumpió la tranquilidad de la noche en el último día feriado. Cuando llegaron al lugar, los médicos constataron la situación de emergencia y decidió que todos los integrantes de la familia que sufrió el choque sean derivados al hospital de Zapala, donde fueron asistidos y evaluados.

"Una vez que los médicos terminen de hacer el abordaje para determinar, se da intervención a médico policial" dijo e informó que de todas maneras, ya dieron intervención al Ministerio Público Fiscal, en primera instancia, por las características del destrozo.

En cuanto a los causales del accidente, Melo advirtió: "es materia de investigación si el auto colisionó de manera circunstancial o hubo participación de terceros, y agregó que por el momento no tenemos mayores precisiones del estado de salud porque no cuentan con la descripción médica del carácter de las lesiones.

"De momento, los médicos del hospital no creen que sea necesario el traslado a un hospital de mayor complejidad, pero para no poner en riesgo el estado físico, las víctimas no serán entrevistadas por la policía hasta tanto sean dados de alta", indicó. Al respecto, Melo señaló que estarán a disposición por si alguno quiere denunciar o si hay algún elemento que quieran señalar.

En cuanto al auto, que quedó literalmente partido al medio, entre el sector de los asientos delanteros y los traseros, el comisario indicó "las imágenes son bastante impactantes por el deterioro" e indicó que por el momento se mantienen en el lugar a la espera de ser necesarias nuevas diligencias.

Ante la inexistencia de dificultades no fue necesaria la intervención de los bomberos.